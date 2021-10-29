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明基材Q3毛利率首破20% EPS 0.83元 前三季每股賺2.21元

鉅亨網記者劉韋廷 台北
明基材董事長兼執行長陳建志。(鉅亨網資料照)
明基材董事長兼執行長陳建志。(鉅亨網資料照)
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明基材偏光板面板高值化電池隔離膜

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (29) 日公布第三季財報，雖然營收受面板供應鏈庫存調整影響下滑，但在高值化策略布局下，單季毛利率首度衝破 20% 大關，達 20.5%，稅後純益則為 2.67 億元，季減 2.52%、年增 130.49%，每股純益 0.83 元，累計前三季每股賺 2.21 元。

明基材第三季營收 40.46 億元，季減 5.52%、年增 5.78%，毛利率 20.5%，季增 1.6 個百分點、年增 5.59 個百分點，營益率 7.58%，季增 0.22 個百分點、年增 3.62 個百分點，稅後純益 2.67 億元，季減 2.52%、年增 130.49%，每股純益 0.83 元。

明基材累計前三季營收 124.06 億元，年增 12.9%，毛利率 18.33%、年增 3.74 個百分點，營益率 6.21%、年增 3.17 個百分點，稅後純益達 7.09 億元，年增 214.2%，淨利率 5.72%、年增 3.66 個百分點，三率均較去年成長，每股純益 2.21 元。

雖然下半年面板報價出現反轉，但明基材指出，整體偏光板需求仍維持高檔，看好全年仍將小幅成長，價格則依市場動態調整，同時近年積極布局的光學材料、醫療、電池隔離膜等非偏光事業，預期今年成長幅度也將優於偏光本業。

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