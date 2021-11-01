安特羅腸病毒疫苗啟動越南三期試驗 目標明年Q2完成

國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TE) 今 (1) 日公告，腸病毒 71 型疫苗 (EnVAX-A71) 海外第三期臨床試驗，獲得越南衛生部 (MOH) 核准同意執行，預計明年第二季完成。

安特羅將於越南執行的三期人體臨床試驗，收案人數約 2800 位嬰幼童，年齡介於 2 個月至 6 歲以下，預計明年第二季試驗完成後，根據試驗結果向越南、印尼等東南亞國家申請藥證。

腸病毒為亞熱帶流行疾病，1998 年台灣爆發嚴重的手足口病及皰疹型咽唊炎大流行，並證實主要為腸病毒 71 型 (EV71) 所引起。安特羅提到，5 歲以下幼童容易感染腸病毒 71 型病毒，並可能造成神經系統的併發症、致死率高，目前台灣及東南亞國家尚無疫苗上市。

安特羅開發的腸病毒 71 型疫苗去年在台完成臨床三期，台灣藥證審查進入尾聲，今年中與主管機關完成藥審會，目前正在等待結果，力拚明年年中前拿到藥證並開始放量出貨。

安特羅指出，全球只有三家疫苗廠取得腸病毒 71 型疫苗藥證，僅供應中國市場，不過此三家疫苗廠所使用的病毒株亞基因型，與台灣流行的腸病毒株型不同。

安特羅提到，腸病毒 71 型疫苗主要針對 6 歲以上兒童，每人需打兩劑，台灣年需求量約 60 萬劑，初估能拿下一半市占；中國年需求量約 3000 萬劑，目前由 3 家當地藥廠供貨，單價人民幣 188-192 元，看準中國市場需求大於供給，未來腸病毒疫苗上市後，有望高於現有市場價格。