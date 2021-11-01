 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

安特羅腸病毒疫苗啟動越南三期試驗 目標明年Q2完成

鉅亨網記者沈筱禎 台北
安特羅總經理張哲瑋。(鉅亨網資料照)
安特羅總經理張哲瑋。(鉅亨網資料照)
Tag
安特羅腸病毒疫苗臨床越南國光生

國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TE) 今 (1) 日公告，腸病毒 71 型疫苗 (EnVAX-A71) 海外第三期臨床試驗，獲得越南衛生部 (MOH) 核准同意執行，預計明年第二季完成。

安特羅將於越南執行的三期人體臨床試驗，收案人數約 2800 位嬰幼童，年齡介於 2 個月至 6 歲以下，預計明年第二季試驗完成後，根據試驗結果向越南、印尼等東南亞國家申請藥證。

腸病毒為亞熱帶流行疾病，1998 年台灣爆發嚴重的手足口病及皰疹型咽唊炎大流行，並證實主要為腸病毒 71 型 (EV71) 所引起。安特羅提到，5 歲以下幼童容易感染腸病毒 71 型病毒，並可能造成神經系統的併發症、致死率高，目前台灣及東南亞國家尚無疫苗上市。

安特羅開發的腸病毒 71 型疫苗去年在台完成臨床三期，台灣藥證審查進入尾聲，今年中與主管機關完成藥審會，目前正在等待結果，力拚明年年中前拿到藥證並開始放量出貨。

安特羅指出，全球只有三家疫苗廠取得腸病毒 71 型疫苗藥證，僅供應中國市場，不過此三家疫苗廠所使用的病毒株亞基因型，與台灣流行的腸病毒株型不同。

安特羅提到，腸病毒 71 型疫苗主要針對 6 歲以上兒童，每人需打兩劑，台灣年需求量約 60 萬劑，初估能拿下一半市占；中國年需求量約 3000 萬劑，目前由 3 家當地藥廠供貨，單價人民幣 188-192 元，看準中國市場需求大於供給，未來腸病毒疫苗上市後，有望高於現有市場價格。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
國光生4142安特羅6564
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞