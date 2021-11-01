鉅亨美股雷達：特斯拉本質為軟體科技公司、瑞信看好美國鋼鐵跑贏大盤

美股重要看點：

週一 (10 日) 市場氛圍表現平淡，市場聚焦台北時間週四 (4 日) 凌晨 2 時聯準會 (Fed) 將召開 11 月利率會議，市場預期，聯準會將維持利率走廊在 0-0.25% 不變，但將釋放出縮減 QE 購債 (Taper) 之時間表與速率。

市場經濟學家估計，聯準會將於 12 月正式落地實行 Taper，並將縮減 QE 購債自當前每月 1200 億美元縮小至 1000 美元，正式邁入本輪貨幣政策正常化的第一步。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 89.08 點，或 0.25%，收 35,819.56 點。

那斯達克指數上漲 50.27 點，或 0.33 %，收 15,498.39 點。

標普 500 指數上漲 8.96 點，或 0.19%，收 4,605.38 點。

費城半導體指數上漲 12.4 點，或 0.36 %，收 3,451.3 點。

今日重要總經數據：

美國 10 月 Markit 製造業 PMI，市場預期 59.2，前值為 59.2。

美國 10 月 ISM 製造業 PMI，市場預期 60.3，前值為 61.1。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉受晶片荒影響小於競爭對手，晶片科技公司 Arteris 執行長 Charles Janac 對此認為，特斯拉並非是一家汽車公司，反倒是一家汽車網路公司，因為特斯拉很好地控制了自己的軟體架構，而且自己開發部分晶片。

Charles Janac 表示，在生產所需要的晶片方面，特斯拉不僅與三星存在新型的合作關係，在創新方面甚至走得更遠，對於採購的晶片，特斯拉的軟體團隊可以重寫晶片部分軟體，由於控制了自己的軟體架構，特斯拉具有更高的靈活性。

特斯拉所有軟體開發工作都是在內部完成的，但它發展壯大的原因首先是作為一家軟體和科技公司，其次才是一家汽車公司，能夠以不同於傳統汽車公司的方式解決問題。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

由於蘋果財報業績低於市場預期，使得市值已被微軟超越，拱手讓出全球市值最高的上市公司寶座，按上週五 (29 日) 收盤價計算，微軟市值為 2.49 兆美元，蘋果約為 2.46 兆美元。

蘋果是首家市值突破 1 兆與、2 兆美元之公司，而微軟市值上一次超過蘋果是在 2020 年，當時新冠疫情對全球供應鏈造成了衝擊，但在披露逾 5 年來首個重大 Windows 升級版本後，今年 6 月微軟市值突破 2 兆美元。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 美國鋼鐵 (X-US)

鋼鐵大廠美國鋼鐵第三季營收大增 150%，獲瑞士信貸青睞，重申該股「優於大盤」 (Outperform) 評等，並將目標價定在每股 49 美元，激勵美國鋼鐵周五（29 日）股價大漲 12.87% 至每股 26.39 美元，盤後續揚。

美國鋼鐵受惠經濟重啟以及美國鋼價飆升，第三季財報營收年增 150% 至 59.64 億美元，經調整後獲利報 5.36 美元，皆遠高於 FactSet 調查分析師預估的 58 億與 4.81 億美元。此外，美國鋼鐵預計配發 0.05 美元現金股利，以及啟動 3 億美元規模的庫藏股計畫。

瑞士信貸分析師 Curt Woodworth 表示，華爾街低估了美國鋼鐵在 2022 會計年度的表現，出於對其約 50 億美元自由現金流的預測，認為即使該公司在資金支出增加的情況下，資本報酬率仍有看頭。