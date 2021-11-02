發行商疑似捲款跑路！魷魚幣崩跌99.99%至近乎0
生存遊戲韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game) 全球爆紅，加密貨幣市場也來湊熱鬧，魷魚幣 (SQUID) 過去一週狂漲逾 230,000%，然而，週一 (1 日) 魷魚幣斷崖式暴跌 99.99%，價格幾乎躺平歸零。
線上遊戲平台 Squid Game 推出《魷魚遊戲》同名線上闖關遊戲，並在 10 月 27 日發行遊戲專用代幣魷魚幣 (SQUID)，玩家必須要先持有「魷魚幣」且預付入場費才可以參與《魷魚遊戲》。魷魚幣僅在去中心化交易所 Pancakeswap 和 DODO 交易所交易，兩家交易所都是基於幣安智能鏈 (BSC) 發行。
週一主要是存放魷魚幣的多個位址遭受攻擊、線上遊戲平台 Squid Game 開發商疑似捲款跑路、社群媒體推特還將「魷魚幣」的官方帳號列為可疑帳號並且關閉，引發幣圈動盪。
CoinMarketCap 數據顯示，魷魚幣價格在過去 24 小時一度達到 2856 美元高點後，其價格崩跌近 99.99% 至 0.002541 美元，其交易量較同期增長超過 130%，顯示巨大拋售壓力湧現。
線上遊戲平台 Squid Game 週一在官方 Telegram 頻道上聲稱，鑒於和騙子打交道的壓力，其開發人員不想持續經營該項目。
BscScan 數據顯示，存放魷魚幣的位址已遭兌現價值數百萬美元的幣安幣 (BNB)。幣安幣是幣安智能鏈 (Binance Smart Chain) 的原生代幣。
交易所 CoinMarketCap 近期多次警告，多名用戶回報無法在去中心化交易所 Pancakeswap 出售「魷魚幣」，有意買魷魚幣者須三思而後行。根據 SQUID 白皮書，該代幣具反傾銷技術，如果不滿足某些條件，人們就不能出售手上的魷魚幣。
韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game) 中的「我姑媽割雞皮呀送給他」成為今年最熱門的韓語，「我的媽阿… 被割韭菜了」卻似乎成週一魷魚幣買家的最痛心聲。
加密貨幣貸款機構 Nexo 的聯合創始人 Antoni Trenchev 指出：「押注對的代幣可能會帶來令人瞠目結舌的財富，但問題是，飆漲的價格往往會以類似的方式崩落。一旦開始拋售，就會產生連鎖效應，因此明智的做法是投資人僅承擔自身可承受的風險。」