〈美股熱門股〉莫德納青少年施打EUA延期跌2% AMC第三季財報看旺漲4%

莫德納青少年施打疫苗 EUA 恐延期 下跌 2.33%

莫德納日前表示,FDA 需要更多時間審查其 12 至 17 歲青少年使用的新冠疫苗,才能考慮核准緊急使用授權(EUA),不可能在明年 1 月完成評估,利空消息影響周一(1 日)股價下跌 2.33% 至每股 337.17 美元。

莫德納表示,FDA 特別注意而兒童施打後罹患心肌炎的風險,因此才延長評估時間,未來將完全致力與 FDA 密切合作並支持審查。

此外,在 FDA 審查期間,莫德納將延後提交 6 至 11 歲兒童的小劑量疫苗 EUA 申請。

AMC 十月票房報喜 Q3 財報看旺 漲 4.81%

美國連鎖電影業 AMC(AMC-US) 日前表示,10 月票房收入將大幅高於去年 2 月以來任何一個月,分析師也看好其第三季財報表現,激勵周一股價上漲 4.81% 至每股 37.07 美元,AMC 將於下周一(8 日)公布財報。

AMC 表示,10 月影院滿座率持續回升,將創下自去年 2 月以來票房最高的一個月。市場分析師認為,AMC 上季業績與去年同期相比將成長不少,預估營收將達到 7.1705 億美元,去年同期為 1.195 億美元、預計 Q3 每股虧損為 0.53 美元,而去年同期每股虧損 8.41 美元。

除影城人潮回流外,投資人也將重點聚焦在 AMC 採用加密貨幣進行線上支付的新商業模式,幣種包括比特幣、以太幣、萊特幣、比特幣現金,以及狗狗幣。

此外喜滿客 (CNK-US) 與 IMAX (IMAX-US) 在〈沙丘〉(Dune)、〈猛毒 2:血蜘蛛〉(Venom: Let There Be Carnage)等強檔與假期助攻下,10 月票房也繳出佳績,周一股價分別勁揚 11.17% 與 4.51%。

敵手幣安臨時暫停交易 Coinbase 上漲 3.62%

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 在對手幣安(Binance)以「大量積壓」為由臨時暫停所有加密貨幣交易後,周一股價上漲 3.62% 至每股 330.99 美元。

幣安周一無預警「數度」暫停加密貨幣提款功能。市場分析人士認為,可能是系統維護或風險控制兩大原因造成幣安暫停提款。

不過幣安暫停提款並非首見,今年 5 月曾發生過類似事件,當時幣安在推特發文表示將暫停所有提款功能,一小時之後才恢復正常,外界揣測,是因柴犬幣上架導致流量劇增引發的系統大當機。