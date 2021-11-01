突發！Binance一夜數度暫停加密貨幣提款 

全球最大加密貨幣交易所 Binance (幣安) 週一 (1 日) 晚間無預警「數度」暫停加密貨幣提款功能。

台北時間週一晚間 7 時 45 分許，Binance 推文表示：「由於提款申請大量積壓，目前已暫停提款功能，敬請放心，我們的團隊正在以最優先速度處理，感謝您的耐心配合，並對由此造成的任何不便表示歉意。」

約莫 30 分鐘後，Binance 回應提款功能恢復，但過程可能會出現延遲。晚間 8 時 22 分許，Binance 再度宣布暫停提款，而且沒有提供原因。晚間 9 時 52 分許，Binance 表示，加密貨幣提款已經恢復。感謝您的耐心等待，不便之處，敬請原諒。

市場分析人士認為，一般 Binance 暫停提款有 2 大主因，一是系統維護，二是風險控制。

Binance 一夜數度暫停加密貨幣提款引發外界關注，事實上，幣安系統出包的狀況並非第一次，在流量劇增時，幣安也曾出現過這種情況。

Binance 今年 5 月 10 日就曾在官方推文表示：「所有提款都將暫時停止。」一個小時之後，幣安再次發文表示，提款功能已經重新開放。當時外界認為是因為柴犬幣 (SHIB) 上架導致流量劇增引發系統大當機。

截稿前，比特幣 (BCT) 上漲 2.21%，暫報 61,678 美元，以太幣上漲 3.13%，暫報 4,331.95 美元，稍早一度觸及歷史新高 4,386.58 美元。