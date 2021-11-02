〈美股盤後〉特斯拉飆升逾8% 美股續創輝煌

延續 10 月的美好，美股 11 月開局強勁！週一 (1 日) 能源股、小型股大漲慶賀，特斯拉飆逾 8% 續創新高，美股續創輝煌。

波音領軍之下，道瓊盤中首破 36000 點大關，終場小幅回落，飲恨收於 35,913.84 點，但收盤價格仍締歷史新高。同時，標普、那指和費半等三大指數收盤亦登上新高紀錄。美國小型股指標羅素 2000 指數則創下 8 月 27 日以來最佳單日表現。

經濟數據方面，美國 10 月 ISM 製造業 PMI 降到 60.8，優於市場預期，但 ISM 的供應商交貨指標升至五個月高位，表明供應鏈緊張持續限制美國第四季初的經濟活動。

政經消息方面，市場密切關注聯準會 (Fed) 本週將召開的利率會議，外界預期 Fed 將宣布縮減購債 (Taper) 計畫，最快在明年 6 月升息。

美國財政部長葉倫週一表示，她不認為美國經濟過熱，勞動力和供應鏈限制可望在擺脫疫情後獲得緩解。

此外，美國總統拜登的 1.75 兆美元支出法案持續卡關，儘管拜登對此法案通過信心滿滿，但美國民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 週一稱，國會需要更多時間評估，這讓民主黨結束數月來內訌的希望破滅。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.47 億例，死亡數突破 500 萬例。美國累計確診超過 4606 萬例，累計死亡數超過 74.6 萬。印度累計確診超過 3428 萬例，巴西累計確診 2181 萬例。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 週一將俄羅斯、比利時和斯洛伐克列入最高風險第 4 級「不要旅行」名單中，建議美國公民不要前往這些國家。

週一 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 94.28 點，或 0.26%，收 35,913.84 點。

那斯達克指數上漲 97.53 點，或 0.63 %，收 15,595.92 點。

標普 500 指數上漲 8.29 點，或 0.18%，收 4,613.67 點。

費城半導體指數上漲 55.0 點，或 1.59%，收 3,506.3 點。

標普 11 大板塊僅 3 大板塊下滑，通訊服務、醫療保健和資訊科技板塊收黑，能源、非必需消費品和公用事業領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王幾乎盡墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.31%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.98%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.61%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.68%。

道瓊成分股多收紅。波音 (BA-US) 上漲 3.65%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.63%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.05%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.36 %；家得寶 (HD-US) 下跌 1.41%。

費半成分股以安森美領漲。安森美 (ON-US) 噴漲 14.40%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.12%；AMD (AMD-US) 上漲 4.16%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.09%；美光 (MU-US) 上漲 2.32%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.33%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.11%。

台股 ADR 僅日月光收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.37%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.28%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.89%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.56% 至每股 148.96 美元。外傳博通、德儀晶片缺貨將導致蘋果第四季營收可能損失 60 億美元，但摩根大通分析師 Samik Chatterjee 最新報告指出，iPhone 13 的交貨時間開始逐漸穩定，暗示供應鏈瓶頸有所改善。

特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 8.49% 至每股 1,208.59 美元，再創歷史新高。中國最大鋰電池供應商贛鋒鋰業與特斯拉簽署為期三年的電池級氫氧化鋰產品協議，加上華爾街蜂擁押注特斯拉期權，延續特斯拉近月驚人漲勢。

在美國和歐盟結束鋼鋁關稅爭端後，歐盟取消對哈雷摩托車等美國進口產品的附加稅，哈雷 (HOG-US) 股價一度噴漲 9.07% 至每股 39.80 美元。

全球晶圓代工第 4 大廠 GlobalFoundries (GFS-US) 暴漲 10.53% 至每股 53.87 美元。GlobalFoundries 執行長 Tom Caulfield 近日受訪時透露，該公司晶片訂單滿檔，2023 年底前的產能全都賣光了。

經濟數據

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 報 58.4，預期 59.2，前值 59.2

美國 10 月 ISM 製造業 PMI 報 60.8，預期 60.3，前值 61.1

華爾街分析

揮別上週的「超級財報週」，本週迎來 Airbnb、Uber、輝瑞和莫德納等企業財報。目前已公布財報的標普 500 成份股企業有超過 80% 的公司獲利超出預期。

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「儘管出一些備受矚目 (如蘋果和亞馬遜) 的財報遜於預期，但整體財報表現仍然樂觀。」

瑞銀資產管理宏觀資產配置策略主管 Evan Brown 稱，有很多事情值得擔憂，隨著人們越來越相信經濟正處於更穩固的基礎上，預計將看到更多類股輪動的情況。

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 認為，股市看漲情緒可能延續到本月感恩節假期，但不會持續太久，因聯準會料將開始縮減購債，且獲利成長將在明年進一步放緩。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主