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美國10月ISM製造業PMI小跌至60.8 仍優於預期

鉅亨網編譯林薏禎
美國10月ISM製造業PMI小跌至60.8 仍優於預期 (圖：AFP)
美國10月ISM製造業PMI小跌至60.8 仍優於預期 (圖：AFP)
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製造業ISMPMI供應鏈新冠勞動力

周一 (1 日) 公布美國最新 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI)，在供應鏈瓶頸持續干擾下，10 月製造業 PMI 自上月的 61.1，小幅下滑至 60.8，但仍處於擴張區間且優於市場預期的 60.5。

10 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

  • 新訂單指數報 59.8，前值 66.7
  • 生產指數報 59.3，前值 59.4
  • 僱傭指數報 52.0，前值 50.2
  • 供應商交貨指數報 75.6，前值 73.4
  • 存貨指數報 57.0，前值 55.6
  • 客戶端存貨指數報 31.7，前值 31.7
  • 價格指數報 85.7，前值 81.2
  • 未完成訂單指數報 63.6，前值 64.8
  • 出口訂單指數報 54.6，前值 53.4
  • 原物料進口指數報 49.1，前值 54.9
(圖：ISM)
(圖：ISM)

新訂單指數自 9 月的 66.7，大幅下滑至 59.8，為去年 6 月以來最低，生產指數則幾乎不變，僱傭指數則小幅上升至 52.0，至 3 個月最高。

此外，10 月供應商交貨指數升至 75.6，登上 5 個月高點，顯示在勞動力短缺、塞港問題未解的情況下，製造商仍持續面臨原物料交期拉長的挑戰，價格指數也升至 3 個月高點。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造業表現依舊良好，但對企業來說，滿足需求仍是一大挑戰。

根據 ISM 受訪企業說法，採購經理人普遍認為，既使業務表現強勁，供應鏈限制和勞動力短缺問題仍持續推高成本。

周一的另一份報告顯示，10 月 IHS Markit 美國製造業 PMI 修訂值下滑至 58.4，低於初值的 59.2。

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