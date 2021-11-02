特斯拉大漲股東開心賺 馬斯克身價達巴菲特3倍

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (1 日) 大漲 8.5%，已是全球首富的執行長馬斯克財富一日暴增 240 億美元，如今身價達到 3351 億美元，是「股神」巴菲特的三倍，特斯拉大股東口袋也進帳不少。

根據彭博億萬富豪指數，全球第二大富豪貝佐斯目前身價 1930 億美元，與馬斯克的差距如今拉大到 1430 億美元。波克夏 (BRK.B-US) 董事長巴菲特目前身價 1041 億美元，在榜上排第 10。

特斯拉股東荷包周一進帳豐厚。新加坡散戶投資人廖凱原 (Leo KoGuan) 上周被披露是特斯拉第三大個人股東，他的身價在周一增為 121 億美元。據了解，這位馬斯克狂粉共持有 631 萬股特斯拉股票和 182 萬口價內買權。

(照片取自 Leo KoGuan)

而 2018 年開始投資特斯拉的甲骨文創辦人艾里森 (Larry Ellison)，目前持股約 181 億美元。不過特斯拉幾乎只有他在甲骨文 (ORCL-US) 持股的四分之一，目前艾里森以 1150 億美元，在彭博富豪榜排名第九。

巴菲特和馬斯克的財富差距和慈善捐贈有關。91 歲的巴菲特每年把波克夏持股一部分捐贈給慈善機構，他 6 月曾透露，過去 16 年共捐出 410 億美元。

現年 50 歲的馬斯克周末在推特上表示提到慈善事業，他表示，如果聯合國糧農組織 (FAO) 可以提出如何規劃以 60 億美元解決飢荒，他願意賣掉等值的特斯拉股票做公益。

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