小摩：蘋果iPhone 13 Pro交期縮短為32天 供應鏈問題緩解

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 表示，蘋果 iPhone 3 全系列手機推出第七周後似乎終於穩定下來， 13 Pro 和 Pro Max 交期從前一周的 37 天縮短為 32 天，儘管消費者仍需經過漫長等待才能收到貨，但情況似乎顯示供應鏈瓶頸有所好轉。

這裡的交貨期指的是消費者從訂購到收貨的等待時間。根據 AppleInsider 取得的這份研究報告，幾大區域平均交貨時間趨於穩定，iPhone 13 和 13 mini 保持在 13 天和 12 天，13 Pro 和 Pro Max 縮短為 32 天。

在美國 (占 iPhone 出貨量 35%)，iPhone 13 和 13 mini 交期保持在 11 天，13 Pro 和 Pro Max 下降至 28 天。前面兩款中價位手機在美國可以利用零售門市一日取貨，但高階的 Pro 款式則無。

然而在中國 (占 iPhone 出貨量 15%)，iPhone 13 所有手機的交貨期都拉長，13 和 13 mini 交期如今分別為 19 和 15 天，原本是 14 天和 10 天，而 13 Pro 和 Pro Max 如今都得等上 45 天，前一周為 40 天。

不過英國、德國情況改善。英國的 13 和 13 mini 交期下降到 11 天，13 Pro 和 Pro Max 減為 25 天。德國的 13 和 13 mini 交期也減為 11 天，13 Pro 和 Pro Max 分別降至 28 天和 30 天。

交期並非準確的需求預測指標，而是代表供需狀態。Chatterjee 表示，交期縮短代表供應鏈改善，投資人或許有機會看到蘋果在 12 月為止一季交出強勁的銷售年成長率表現。

供應鏈問題席捲各行各業，蘋果也感受到影響。彭博先前引述知情人士報導，博通、德儀晶片缺貨使蘋果把 iPhone 13 產量下修多達 1000 萬支。此外，蘋果上周公布 9 月 25 日止一季 (會計年度第 4 季) 財報，表示供應鏈問題導致該季營收折損 60 億美元，短缺的半導體是成熟製程元件而非先進原件。

蘋果 (AAPL-US) 周一收盤下跌 0.56%，收盤報每股 148.96 美元。