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寧德時代保上游礦源 入股澳洲Global Lithium

鉅亨網新聞中心
寧德時代保上游礦源 入股澳洲Global Lithium(圖片:AFP)
寧德時代保上游礦源 入股澳洲Global Lithium(圖片:AFP)
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寧德電池澳元美元加元

澳洲探勘鋰礦上市公司 Global Lithium Resources Limited 宣布取得中國宜賓市天宜鋰業科創有限公司的戰略投資，入股金額為 620 萬澳元，取得 9.9% 的股權，不過需在 12 月舉行的股東大會上獲得股東的同意。

Global Lithium 為了加速 Marble Bar Lithium 的探勘活動，因此決定募資 1360 萬澳元

而宜賓天宜鋰業是寧德時代、天華超淨等企業的合資公司，主要致力於研發、生產、銷售電池級氫氧化鋰等鋰電材料系列產品。

宜賓天宜鋰業這次出資 620 萬澳元投資 Global Lithium，主要希望能進一步擴大鋰礦的延伸、定位、區域探勘、冶金試驗工作等計畫。Global Lithium 有一個大型礦權區可供探勘，其預估 2022 財年的首要任務將是探勘南部鋰礦。

Global Lithium 在今年 5 月以 1000 萬澳元的市值在澳洲證券交易所上市，最新第三季季報顯示，該公司現金餘額為 730 萬澳元，沒有負債，第三季的探勘和資本支出為 88.2 萬澳元

寧德時代積極保障上游原物料的供應穩定，因此將企業版圖不斷向上游延伸，除了這次的戰略入股 Global Lithium 外，寧德時代目前正在與加拿大鋰礦開發商 Lithium Americas 競購 Millennial Lithium。

根據外媒周二 (2 日) 報導指出，現階段 Lithium Americas 已提出約 4 億美元的價格買下 Millennial Lithium。而與寧德時代的出價相比，Millennial Lithium 董事會認為 Lithium Americas 的報價更具優勢。

9 月底時寧德時代曾計劃以全數現金方式收購 Millennial Lithium，價格 3.77 億加元。但如果 Millennial Lithium 終止與寧德時代的協定，應付給寧德時代 2000 萬美元的交易終止費。而 Lithium Americas 指出會承擔該筆費用支出。

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