〈焦點股〉貨運旺季加持 航空雙雄股價起飛

航空產業進入貨運旺季，海轉空需求持續暢旺，推升北美線運價，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 本月起更復飛印尼航線，市場期待明年越來越多國家開放邊境管制，帶動客運業績回溫，外資近來積極敲進航空雙雄，今 (2) 日在買盤追捧下，連袂大漲逾半根停板。

隨著疫情降溫，各國開始解封，美國 8 日起將解除完整接種疫苗者的入境限制，澳洲邊境封鎖 582 天後，如今也開放完整接種疫苗民眾入境，此外，高風險國家陸續降級，勞動部提交開放移工方案至指揮中心，可望於本月底前鬆綁，由於印尼疫情相較其他東南亞國家穩定，航空雙雄搶先復飛，搶食引進移工客運短線商機。

華航已獲外資連五買，今天一度勁揚逾 7%，最高來到 19.4 元，日 K 連 4 紅，累計漲幅近 20%；長榮航同樣上漲逾 7%，最高衝上 21.1 元，累計 4 個交易日漲幅也超過 15%，獲得三大法人積極買超。

貨攬業者指出，目前北美線空運價格落在每公斤 400-500 元左右，均價約 450 元，不排除年底前有望衝破 500 元，再寫新高紀錄。華航 9 月貨運單位收益 17.61 元，已接近去年 5 月的 17.75 元，法人預期第四季貨運需求強勁，預估平均運價可望季增 10%，增添第四季營運動能。

長榮航第四季的貨運也增添新動能，新 777F 貨機陸續在 10-12 月交機，未來將達 8 架，進一步搶攻貨運市場，推升全年營收表現，並看好明年貨運運價將持續維持在高檔。長榮航空前三季貨運營收 551 億元，年增 64.8%，載貨量 63.1 萬噸，年增 28.3%，貨運承載率為 94.5%。