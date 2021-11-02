鉅亨美股雷達：小鵬汽車交車量續強、特斯拉允許他牌電動車使用超充站

美股重要看點：

市場聚焦，週五 (5 日) 美國勞工部將公布 10 月新增非農就業報告，市場預計 10 月非農將新增 42.5 萬人，估高於前值的 19.4 萬人。

另外，市場亦預期美國 10 月失業率將自 4.8% 再降至 4.7%，顯示美國勞動力市場的持續性復甦，以及美國經濟當前的擴張趨勢無虞。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數 (DJI) 上漲 94.28 點，或 0.26%，收 35,913.84 點。

那斯達克指數 (IXIC) 上漲 97.53 點，或 0.63 %，收 15,595.92 點。

標普 500 指數 (SPX) 上漲 8.29 點，或 0.18%，收 4,613.67 點。

費城半導體指數 (SOX) 上漲 55.0 點，或 1.59%，收 3,506.3 點。

今日重要總經數據：

無。

重要個股動態：

1. 小鵬汽車 (XPEV-US)

小鵬汽車披露 10 月份交車量為 10138 輛，雖然低於 9 月份的 10412 輛，但年增仍然大增 233%，這也是小鵬汽車交車量連續第二個月超過 1 萬輛。

小鵬汽車並表示，截至 10 月底，交車量累計超過 10 萬輛；而僅今年以來，小鵬汽車交車量就累計達到 66542 輛。

小鵬汽車交車量中包含 6044 輛 P7，年增成長 187%，3657 輛 G3 和 G3i 的交車量也都創下新紀錄，9 月份正式發布的 P5 交車量為 437 輛。

而全球汽車廠商都面臨晶片荒，部分汽車廠商的交車能力受到影響，小鵬汽車受到的影響似乎較小，小鵬汽車之前曾表示，晶片荒的影響有限。

XPEV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉週一 (1 日) 宣布將首次允許其他品牌電動車，來使用特斯拉旗下的歐洲超充網路，這一項目將優先在荷蘭的 10 個超級充電站進行試驗。

特斯拉在一份聲明中表示，對於電動車大規模普及來說，便利、可靠的大規模快速充電站至關重要，而這也是特斯拉自 2012 年建設首座超充站以後，持續快速擴大充電站的原因。

特斯拉稱，這一項目只是向其他品牌電動車開放充電站的更廣泛計劃之一部分，特斯拉鼓勵特斯拉電動車駕駛正常使用位於荷蘭的這 10 座充電站。

而在美國，目前只有特斯拉駕駛能使用旗下充電樁。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Facebook (FB-US)

美國律師事務所 The Schall Law Firm 以 Facebook 觸犯《證券法》以及美國證券交易委員會的相關法規為由對該公司提起集體訴訟，並鼓勵在 2016 年 11 月 3 日至 2021 年 10 月 4 日期間買進該公司股票的投資者與其聯繫。

目前，這一訴訟尚未被批准為集體訴訟。

起訴書稱，Facebook 披露了錯誤和誤導性資訊，Facebook 披露的用戶增長資訊誤導了市場，因 Facebook 知道或應該知道，在用戶中存在著相當大比例的重複帳戶，但沒有對外披露。

Facebook 沒有能維持一個對所有用戶都公平的平台，其中包括通過 Cross Check/XCheck 保護知名用戶，Facebook 沒有對平台上犯罪者的採取措施，其中包括販毒集團、人口販子和暴力犯罪分子。

The Schall Law Firm 認為，鑑於上述事實，Facebook 披露的資訊屬於虛假訊息，具有極大誤導性。