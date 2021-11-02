雅虎停止為中國用戶提供服務 並關閉Engadget中國版

雅虎 (Yahoo) 中國官網周二 (2 日) 公告，11 月 1 日起已停止在中國提供產品及服務，旗下科技媒體 Engadget 也將關閉提供簡體中文內容的「Engadget 中國版」。

Yahoo 也宣布，旗下 Engadget 中國版將自 11 月 1 日起停止發佈內容，若用戶訪問 Engadget 中國版首頁，將被引導至提供繁體中文內容的 Engadget 中文版網站。

華爾街日報引述 Yahoo 發言人說法稱，鑑於中國商業與法律環境越來越具挑戰性，因此決定結束中國服務。

然而，官方公告也稱，這項決定不影響 Yahoo 在全球其他地方的產品和服務。曾為全球第一搜尋引擎的 Yahoo，業務遍及全球 24 個國家或地區。

中國雅虎於 1999 年 9 月正式開通，2005 年由阿里巴巴全資收購後，其中國業務不斷萎縮，除了在 2013 年停止為中國用戶提供電子郵件等服務外，2 年後也宣布關閉位於北京的全球研發中心。

隨著中國收緊對數據安全、網路內容與隱私權的限制，跨國企業在中國面臨的營運挑戰也日益沈重，Yahoo 成為繼微軟旗下商業社交平台 LinkedIn 之後，近 1 個月以來第 2 家撤出中國業務的美國科技公司。