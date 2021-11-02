美國商務部長：美國港口堵塞問題「明顯改善」

美國商務部長 Gina Raimondo 在週一 (1 日) 接受採訪時表示，在拜登政府實行了 24 小時全天候營運計畫後，她認為美國港口堵塞問題正取得「明顯改善」。

由於卡車司機與工人短缺、倉庫空間的缺乏和運輸瓶頸，拖累了各類商品交期。美國持續針對運輸問題採取其他措施，如從在港口內部額外建立臨時碼頭，並與各州合作加快發放商業卡車司機執照。

Raimondo 表示：「供應鏈是全球性的，並且很複雜，所以我們必須從它的各個方面來著手。但是，我認為港口堵塞已經有了明顯的改善。」

她所指的是拜登政府的「24/7」全天候營運計畫，洛杉磯港和長灘港保持每週 7 天、每天 24 小時的運作模式，以此紓緩港口堵塞問題。

「儘管不是一夜之間，但 24/7 的制度是有幫助的。政府也在專注於閒置且回收速度不夠快的空貨櫃。」Raimondo 說道。她也指出，政府正在盡其所能的與商界一起克服堵塞問題，從根本上說，私營部門必須解決這個問題，政府也正在與他們合作，並看到了進展。

拜登先前曾召集港口、工會和大企業商討如何盡快解決積壓訂單的問題，其中包括在洛杉磯多處港口正等待卸貨的 50 萬個貨櫃。

「這是一個全面性的 24 小時運作，但現在我們還需要供應鏈中其餘民間部門也加強努力，需要政府支援將有適當的配套措施，倘若企業沒有作為，政府將要求他們採取行動。」拜登說道。