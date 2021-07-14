晟德集團出脫加科思持股 處分利益8億元

晟德 (4123-TW) 今 (14) 日公告，子公司玉晟生技投資以每股 76 元，處分集團轉投資公司加科思藥業 (1167-HK) 共 1077.3 萬股，處分利益約 8 億元，晟德集團仍為加科思主要股東，持股比 12.77%。

晟德指出，子公司玉晟生技投資董事會決議，以每股港幣 21.02 元、新台幣 76 元，處分加科思藥業股票，總交易金額港幣 2.26 億元、新台幣 8.2 億元。

晟德表示，加科思 2015 年創立初期，晟德集團即參與投資，原投資成本為每股新台幣 2 元，此次處分利益約 8 億元，晟德集團仍持股 12.77%，為主要股東之一。

加科思去年 12 月在香港聯交所主板掛牌上市，旗下首個進入臨床的新藥 SHP2 抑制劑，主要治療腫瘤，該新藥已與全球生物製藥公司 AbbVie 達成合作開發與商業化授權協議，加科思於今年 6 月取得首筆里程碑金。

加科思與 AbbVie 簽署的新藥協定，總金額達 8.55 億美元，隨著臨床試驗有進展，加科思除已收到首筆 2000 萬美元里程碑金，整體試驗最高可獲 8.1 億美元里程碑金。

除了 SHP2 抑制劑外，加科思進入臨床階段的項目還有 KRAS 抑制劑 JAB-21822、BET 抑制劑 JAB-8263，尚有 5 個處於臨床試驗待啟動 (IND-Enabling)，以及 5 個在臨床前階段的項目。