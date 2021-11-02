看準異體細胞治療趨勢 長聖明年展開兩項臨床

長聖 (6712-TW) 今 (2) 日舉行法說，展望後市，董事長劉銖淇表示，除了年底前再通過三項特管辦法產品外，看好未來異體細胞治療趨勢，預計明年兩項適應症展開臨床試驗。

台灣衛福部目前僅開放自體細胞治療，包括自體免疫細胞、自體脂肪幹細胞、自體骨髓間質幹細胞、自體纖維母細胞及自體軟骨細胞等 6 類細胞治療技術。

劉銖淇指出，雖然台灣開放自體細胞治療至今滿 3 年，但看好未來將朝向異體細胞治療，目前已向法規單位申請異體治療臨床試驗，目標明年展開，研發達一定程度後，不排除委外生產。

長聖細胞產品委託製造 (CMO) 業務方面，劉銖淇表示，已可提供 22 項適應症，涵蓋大腸直腸癌、肝癌、乳癌等，以及治療急慢性骨髓白血病等 7 種血液腫瘤。

法人表示，製備委託訂單已排到明年 9 月，加上年底前會再通過三項產品認證，包括不需取腫瘤組織的 GDT 治療第四期實體癌、治療第四期大腸直腸癌與乳癌，以及治療慢性傷口潰爛癒合等產品，今年全年營收、獲利維持新高水準，明年更好。

長聖同步公告 10 月營收 5117 萬元，月增 1.15%、年增 532.82%；累計前 10 月營收 3.35 億元，年增 536.67%；第三稅後純益 2.33 億元，季增 243%、較去年同期虧轉盈，每股純益 3.79 元；前三季稅後純益 2.87 億元，較去年虧轉盈，每股純益 4.67 元。