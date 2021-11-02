原相Q3獲利年增10% EPS 3.43元 前三季已賺逾一股本

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (2) 日公告財報，受客戶拉貨趨緩影響，營收、獲利均較上季略降，但與去年相比仍成長，稅後純益 4.78 億元，季減 6.65%，年增 9.63%，每股稅後純益 3.43 元，累計前三季已達 10.2 元，賺逾一股本。

原相第三季營收 23.63 億元，季減 7.3%，年增 8.25%，毛利率 58.19%，季增 0.07 個百分點，年減 0.82 個百分點，營益率 22.64%，季減 3.32 個百分點，年增 2.15 個百分點，稅後純益 4.78 億元，季減 6.65%，年增 9.63%，每股稅後純益 3.43 元。

原相前三季營收 71.57 億元，年增 25.98%，毛利率 57.85%，年增 0.09o 個百分點，營益率 23.17%，年增 2.22 個百分點，稅後純益 14.16 億元，年增 43.76%，每股稅後純益 10.2 元。

展望全年，原相看好，除了滑鼠、遊戲機外，其他產品線包括 TWS(真無線藍芽耳機)、OTS(光學追蹤感測)、心率感測器、安防等都將有不錯成長，尤其 OTS 今年新增智慧穿戴應用，預期 OTS 將是今年主要成長動能。