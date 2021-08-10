〈原相法說〉缺料影響客戶拉貨 Q3營收估季減6-9%

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (10) 日召開法說會，展望第三季，財務長羅美煒表示，受 MCU 缺貨影響，客戶無法配成成品出貨，降低客戶拉貨意願，加上亞馬遜 (AMZN-US) 關閉中國部分知名賣家帳戶，也影響客戶銷售動能，預期第三季營收將季減 6-9%。

羅美煒表示，第三季由於客戶端缺料，影響滑鼠、心率感測器、掃地機器人等產品出貨，三大產品線僅遊戲機維持成長，季增雙位數，滑鼠、其他均下滑。

羅美煒預期，儘管第三季營收較上季下滑，但與去年同期相比，仍可年增 5-8%，雙率方面，毛利率預計維持高檔，與上季 58% 相差不遠，營益率則隨著營收下滑，約落在 22-24%。

原相其他產品線包括 TWS(真無線藍芽耳機)、OTS(光學追蹤感測)、心率感測器、安防等，其中，OTS 去年受惠掃地機器人帶動，業績年增 1 倍，今年除了掃地機器人外，智慧穿戴也有不錯進展，截至目前為止，業績都有 1 倍以上成長，預期 OTS 將是今年主要成長動能。

TWS 方面，原相去年下半年推出新一代 ANC 產品後，獲得客戶青睞，今年隨著客戶放量出貨，產品銷售也逐季增加，預期下半年出貨將以附有 ANC 功能的產品為主，整體產品組合也較去年更多元。

至於兩大主力產品線，包括滑鼠、遊戲機，羅美煒補充，今年整體滑鼠持續成長，主要動能來自電競滑鼠、TOG 滑鼠，目前業績年增 50% 以上，遊戲機出貨也不錯，不過，由於去年基期較高，整體拉貨速度較去年緩慢。

針對晶圓代工產能，羅美煒強調，由於晶圓廠供應仍相當吃緊，將持續努力爭取更多產能。

原相第二季營收 25.49 億元，季增 13.5%，年增 41.4%，毛利率 58.1%，季增 0.9 個百分點，年增 1.6 個百分點，營益率 26%，季增 5.5 個百分點，年增 6.7 個百分點，稅後純益 5.13 億元，季增 22.6%，年增 85.1%，每股稅後純益 3.69 元。

原相上半年營收 47.94 億元，年增 37.1%，毛利率 57.7%，年增 0.7 個百分點，營益率 23.4%，年增 4.9 個百分點，稅後純益 9.32 億元，年增 71.8%，每股稅後純益 6.77 元。

細分各產品線，原相第二季因 OTS、心率感測器、RF 等產品線營收增長速度加快，帶動其他產品營收比重從 32%，提高至 36%，滑鼠比重則從 57% 降至 54%，遊戲也從 11% 降至 10%。

原相第二季存貨金額從 7.94 億元下滑至 7.75 億元，羅美煒表示，主要受惠產品供不應求，存貨周轉速度加快，也影響存貨金額下降。