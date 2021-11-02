遠傳再攜手愛立信 完成全球首個5G獨立組網多切片測試

遠傳 (4904-TW) 今 (2) 日宣布，攜手設備大廠愛立信完成全球首個 5G 獨立組網多切片測試，順利在 Android 終端裝置導入使用者路由選取策略 (URSP) 功能，也被視為實現殺手級應用的關鍵。

遠傳與愛立信於 7 月攜手成立全台首座「雙模全 5G 核心網路實驗室」，建置 5G 獨立組網測試平台，全面推動 5G 網路從非獨立組網邁向獨立組網架構。

雙方進一步整合資源，在搭載 Android 12 的終端裝置，完成 5G 獨立組網多切片測試，創下全球首例。在 5G 獨立組網架構中整合網路切片技術，實現 5G AR/VR 多視角、車聯網、遠距手術等殺手級應用的關鍵，未來將全力加速商業模式發展。

遠傳表示，透過 5G 網路切片技術，可以根據特定需求切分成不同的邏輯網路，並針對不同應用服務，在每一個切片量身打造獨立的端到端網路，提供消費者和企業更彈性靈活、安全順暢的網路支援。

遠傳總經理井琪表示，5G 被視為驅動各產業成長的重要引擎，積極結合大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 技術能量，此次攜手愛立信完成全球第一個 5G 獨立組網多切片測試，推進全球 5G 技術發展。

台灣愛立信總經理藍尚立指出，5G 獨立組網是當前全球網路發展重點，網路切片技術更是加速 5G 應用商轉的關鍵，此次合作結果創下全球 5G 發展的新里程碑。