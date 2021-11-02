Gogoro打入印尼市場 與GoTo簽MOU

國內電動機車大廠 Gogoro 今 (2) 日宣布，與印尼 GoTo 已簽署策略合作夥伴備忘錄，將攜手在印尼發展 Gogoro 智慧移動解決方案的各項交通、移動永續服務。

GoTo 是印尼最大的科技集團，旗下有移動服務平台 Gojek、印尼最大的電子商務平台 Tokopedia 和領先的電子支付和金融服務 GoTo Financial， 9 月 GoTo 已參與 Gogoro 和 Poema Global Holdings Corp. 合併的私募增資 (PIPE, Private Investment in Public Equity)，該交易預計將在明年初完成， 屆時 GoTo 將成為 Gogoro 的國際投資人之一。

Gogoro 說明，與 GoTo 的共同目標是，依據 Gogoro 的電池交換平台在印尼建構出完整的開放式電能補充生態系，並提供各項永續移動解決方案，包括電動車輛動力總成、車輛設計、雲端服務等多個面向，設計並建構出適合印尼當地的創新產品組合。

Gogoro 與 GoTo 合作的第一個項目為， Gogoro 與 Gojek 從印尼首都雅加達開始推動先期試點計畫，內容包括投放 250 台 Gogoro 智慧電動機車和設置 4 個位於 Pertamina 現有加油站內的 GoStation 電池交換站，未來目標投放 5000 輛智慧電動機車，並在 Pertamina 旗下的加油站點布建更多的電池交換站。

Gojek 聯合創辦人兼執行長 Kevin Aluwi 表示，透過 GoTo 在印尼的廣大影響力與 Gogoro 的創新能力互相結合，代表 Gojek 朝 2030 年車隊完全電動化和實現零排放的未來目標邁出重要一步。