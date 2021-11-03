〈財報〉UA上修全年營收展望 估年增25% 開盤後跳漲16%

受惠於強勁的運動服飾需求，Under Armour(UAA-US) 周二 (2 日) 盤前公布 Q3 財報優於華爾街預期，並上修全年營收展望，估較去年同期成長 25%，財報利好激勵 UA 股價跳漲 16%。

UA 股價周二跳空開高，盤中漲幅擴大至 16%，截稿前漲 16.7%，暫報 25.62 美元。

Q3 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)

營收：15.5 億美元，年增 8%，優於 Refinitiv 預期的 14.8 億美元

(Non-GAAP) 淨利：1.45 億美元

(Non-GAAP) 每股淨利 (EPS)：31 美分，去年同期為 9 美分，優於 Refinitiv 預期的 15 美分

毛利率：51%，去年同期為 47.9%

財報顯示，Q3 面向百貨公司等批發合作夥伴的銷售額增長 10%，至 9.11 億美元，直接面向消費者的銷售額則成長 12%，至 6 億美元，電商活動放緩使網路銷售額較去年同期下滑 4%。

UA 表示，Q3 電商銷售約佔總銷售額的 33%，低於去年同期的 39%。

按銷售類別來看，Q3 服飾銷售年增 14%，至 11 億美元；鞋類銷售年增 10%，至 3.3 益美元；配件銷售年增 13%，至 1.3 億美元。

按區域劃分，Q3 北美市場銷售額年增 7.6%，至 10.4 億美元；歐洲、非洲和中東市場銷售年增 15%，至 2.4 億美元；亞太市場銷售額年增 18.5%，至 2.1 億美元；拉丁美洲市場銷售額年增 27%，至 5,638 萬美元。

公司看法：

UA 財務長 David Bergman 指出，包含越南工廠在內，UA 的主要生產基地多數均重啟營運。儘管如此，考慮到部分工廠產能最快年底才能全面恢復，為紓解產能壓力，UA 仍被迫削減 2022 年部分春、夏訂單。

不過，相較於生產，UA 認為物流和貨運才是公司面臨的最大難題，執行長 Patrik Frisk 警告，供應鏈的每一個環節均難以消化，塞港、缺櫃與卸貨緩慢等問題依舊。

2021 年全年財測：