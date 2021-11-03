汽車租賃巨擘Avis手握王牌 軋空狂飆逾100%

週二 (2 日) 全球汽車租賃巨擘 Avis Budget 軋空能量大爆發，開盤後其股價噴逾 100%，有望創下該公司 1984 年 11 月上市以來的最大單日漲幅。

Avis Budget (CAR-US) 週二自開盤價每股 174.30 美元一度噴漲到單日高點每股 545.11 美元，瘋狂漲勢導致該公司數度暫停交易超過 6 次，週二截稿前，漲幅收斂 100% 左右，暫報每股 343 美元，成交量已超過 1900 萬股。

Avis Budget 公布第三季財報繳出驚人的成績單。由於經濟回升，休閒和商務旅行的回歸，疫苗率普及，該公司第三季每股純益 (EPS) 達 10.74 美元，比 Refinitiv 預期高出 4 美元以上，營收達 30 億美元也超出華爾街預期的 27.1 億美元。Avis Budget 董事會還批准了額外 10 億美元的庫藏股計畫。

Avis 積極搶進電動車租賃市場，預測美國接下來對租車的需求應該會非常強勁 (圖片：AFP)

最重要的是，Avis Budget 還握有一張王牌，該公司執行長 Joe Ferraro 表示：「過去我們的車隊中有電動汽車，未來我們的車隊中將有更多電動汽車，我們將在美國電動汽車的增長中發揮重要作用。」

Ferraro 樂觀預測，今年剩餘時間美國對租車的需求應該會非常強勁。

根據 FactSet 數據顯示，Avis Budget 財報公布前，其空頭占公眾持股量的比例提高至 20.5%，異常之高，財報公布後，放空者被迫進行回補，引發 Avis 大漲行情。

券商 TD Ameritrade 週二對 Avis Budget 實施了交易限制，包括限制某些期權策略和阻止賣空。避險基金 SRS 持有 Avis Budget 約 43% 股份，週二早盤短短數小時就就大賺 50 億美元。