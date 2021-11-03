〈玉山金法說〉責任授信占企金放款增量3成 投融資納入淨零碳排

玉山金控 (2884-TW) 今 (3) 日召開法人說明會，結合金融與永續發展，今 (2021) 年新承作的各類責任授信，已佔玉山 2021 年企業放款增量的 3 成。展望未來，玉山銀行董事長黃男州表示，會將將淨零碳排 (net zero) 思維納入投、融資決策過程。

玉山金前 3 季自結淨收益 432.4 億元，稅後純益 159.1 億元，較去年同期成長 14%，再創新高。前 3 季每股稅後純益 (EPS) 1.19 元、股東權益報酬率 (ROE) 11.4%、資產報酬率 (ROA) 0.70%。

玉山聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略及「ESG 永續發展」，各項業務穩健成長，截至前 3 季放款餘額增加 933 億元，較去年同期成長 9%，企業放款與消費金融放款均衡成長，其中，外幣放款增加 138 億元，較去年同期成長 7.4%；放款成長同時保持優良資產品質，逾期放款比率 0.17%，逾期放款覆蓋率 726.1%。

永續發展方面，玉山今年新承作的各類責任授信，包括赤道原則、再生能源融資以及永續金融連結貸款 (ESG-linked loan) 等共 170 億元，已佔玉山 2021 年企業放款增量的 3 成。此外玉山累計已發行 6 檔綠色債券及可持續發展債券，發行檔數、金額均是國內金融業第 1 名，籌募資金用以支持各類責任授信，成績卓著。

黃男州表示，聯合國 COP26 氣候峰會正在英國召開，預期世界各國將提出更積極的減碳目標，玉山也會從自身做起，將淨零碳排思維納入投、融資決策過程，攜手顧客對氣候變遷採取實際行動，發揮金融業的正向影響力，持續接軌國際發展趨勢。