缺料影響 緯穎Q3純益季減12% EPS 11.59元

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，受缺料、匯率影響，營運表現較第二季下滑，單季稅後純益達約 20.27 億元，季減 12.21%、年減 9.75%，每股純益 11.59 元，累計前三季每股則賺 34.51 元，仍優於去年同期。

緯穎第三季營收 452.64 億元，季減 11.58%、年減 4.11%，毛利率 8.11%，季減 0.02 個百分點、年減 0.44 個百分點，營益率 5.96%，季增 0.13 個百分點、年減 0.37 個百分點，稅後純益達 20.27 億元，季減 12.21%、年減 9.75%，每股純益 11.59 元。

累計緯穎前三季營收達 1357.47 億元，年增 1%，毛利率 8.15%、年增 0.14 個百分點，營益率 5.87%、年增 0.13 個百分點，稅後純益 60.34 億元，年增 2.7%，每股純益 34.51 元。

緯穎指出，今年營運持續面臨台幣升值、供應鏈緊繃、海運價格上漲等挑戰，展望第四季，雖然雲端資料中心需求季增，但特定原物料短缺問題仍未根本解決，將持續與上下游客戶、供應商合作，維持營運穩定、彈性。

產能擴充方面，緯穎馬來西亞、台灣擴產進度持續進行中，其中，馬來西亞自有後端組裝廠預計 2022 年底完工、2023 年啟用，台灣方面也規劃向啟碁 (6285-TW) 進一步承租或購入其餘南科兩層樓廠辦，將 SMT 業務集中南科、墨西哥廠。