美系外資看資料中心成長放緩 大砍緯穎目標價至707元

伺服器前景出現雜音，美系外資今 (15) 日最新報告認為，雲端資料中心經過 2020-2021 年大幅度投資後，2022 年雲端資本支出增速將放緩，加上英特爾 (INTC-US) 新伺服器延遲、零組件缺料等風險，下修伺服器族群展望，更把緯穎 (6669-TW) 目標價砍至 707 元，信驊 (5274-TW)、台燿 (6274-TW) 等也都被降至中立評等。

美系外資指出，過去兩年雲端伺服器產業受惠遠距商機爆發，包含遠距教學、在家工作 (WFH) 等刺激下，資本支出大幅度成長，但隨著各國逐步解封、企業返回辦公崗位後，預期明年雲端資料中心將放緩原定資本支出規劃。

美系外資預期，明年北美四大資料中心、中國 BAT(百度、阿里巴巴、騰訊) 等全球前七大資料中心資本支出僅將年增 9%，相比 2020、2021 年增幅達約 34%、28%，增幅將大幅放緩。

除企業返回辦公崗位外，美系外資認為，缺料仍是伺服器產業最大考驗，其中 IC 零組件仍吃緊，加上英特爾明年中預計推出的伺服器新平台也有延遲風險，都不利伺服器族群出貨。

伺服器廠第三季營收也反映料況吃緊、同業競爭加劇情形，因此，美系外資一口氣將緯穎評等從買入下修至劣於大盤，目標價也從 1235 元砍至 707 元，信驊、台燿同樣從買入評等下修至中立，目標價同步下調至 2600 元、112 元。