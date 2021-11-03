開發金100%併中壽後 總座龐德明有兩大期許

開發金控 (2883-TW) 100% 併購中壽 (2823-TW) 的股份轉換基準日為今 (2021) 年 12 月 27 日，總經理龐德明表示，將加速強化集團競爭力及發揮經營綜效，期許開發金未來可成為前五大金控，並維持兩位數的股東權益報酬率。

開發金前 3 季稅後純益達 306.9 億元，較去年同期大幅成長 249%，主要來自新成員中壽貢獻最大，中壽前 3 季稅後純益為 259.4 億元，年成長 75%，開發金認列 124.5 億元。

凱基證券對開發金獲利貢獻也相當多，受益於各業務線強勁動能，前 3 季稅後純益 101.7 億元，較去年同期成長 82%， 股權承銷市場第一，凱基證經紀市佔率 10.6%，較去年同期成長 23%，為歷史新高． 客戶資產管理規模年成長 13%，截至第 3 季底止已來到新臺幣 3465 億元。

其他子公司部分，凱基銀行前 3 季自結稅後純益為 36.5 億元，較去年同期成長 25%；中華開發資本前 3 季稅後純益為 90 億元，主要來自認列開發大樓出售獲利，於 9 月認列約 80 億元，並將上繳金控新臺幣 90 億元以支持集團策略發展需求。

開發金今年初啟動五年策略，並訂定「ABCDE 策略」包含數位躍升（Accelerate Digital）、首選雇主（Become Employer of Choice、顧客導向（Customer Focus）、驅動成長（Drive Growth）及高效執行（Execution Excellence）。龐德明表示，將加速強化集團競爭力及發揮經營綜效。

攤開開發金近年來的股東權益報酬率，2017-2019 年都為「個位數」，分別為：7.1%、4.7%、7.4%、6.5%，但是今年大爆發，截至前 3 季止，股東權益報酬率已飆到 19.3%，在開發金併購中壽後，加速資本重分配之下，開發金股東權益報酬率要維持總經理目標可期。

有關驅動成長（Drive Growth）及高效執行（Execution Excellence），財務長黃碧玲表示，發行限制員工權利新股案已經獲金管會通過，也就是未來連續 3 年，股東總回報率（TSR）、普通股股東權益報酬率（ROCE）、每股純益（ EPS），3 項指標都達全體金控排名前 4 名，就會配發新股，目前 3 項指標都在前 6 名，希望藉此達成長期平均穩定的績效，創造股東獲利，同時達到留任頂尖人才的效果。

此外，龐德明表示，開發金控、開發資本、凱基銀行及中國人壽預計在年底前陸續搬遷至全新的綠建築總部大樓，向 2045 年全資產組合淨零碳排目標邁進。