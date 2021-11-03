〈美股盤前要聞〉Fed利率會議前 美股期貨漲跌不一

聯準會 (Fed) 將召開 11 月利率會議，市場預期 Fed 將維持利率走廊在 0-0.25% 不變，但將釋放出縮減購債之時間表。美國 10 年期公債殖利率來到 1.533%。美股期貨週三 (3 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.11%，標普 500 期貨跌 0.09%，那斯達克 100 期貨漲 0.05%。

1. 臉書不再使用臉部辨識程式

週二 (2 日) 面對監管機構的規則限制，以及個人隱私擔憂加劇，Meta (原臉書) 宣布旗下媒體平台臉書將不再使用「臉部辨識軟體程式。」

Meta 人工智慧副總裁 Jerome Pesenti 週二發表聲明提到，對臉部辨識技術在社會中的地位存在許多擔憂，Meta 計劃關閉臉書平台的臉部辨識服務。

有鑑於此，Meta 將刪除超過 10 億人的個人臉部辨識模板，Meta 旗下媒體平台臉書有超過三分之一的每日活躍用戶 (即超過 6 億個帳號選擇使用臉部辨識技術) 未來幾週內將無法使用該服務。

2. 微軟推「元宇宙」商業應用

微軟 (MSFT-US) 將打造元宇宙 (metaverse) 商業應用，周二 (2 日) 宣布將推出結合虛實的新版視訊會議軟體 Mesh for Microsoft Teams，將可使用虛擬人像露臉、在虛擬世界以 PowerPoint 幻燈片簡報。

微軟在線上舉辦的 Ignite 2021 活動宣布，名為「Mesh for Microsoft Teams」的新軟體正在測試階段，預定明年上半年推出，能讓企業打造沉浸式環境，讓員工在虛擬世界開會、分享 Office 檔案，以及利用人工智慧 (AI) 模擬個人動作及手勢，向大家簡報。

Mesh 是微軟結合虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 的技術，透過 HoloLens 等眼鏡使用，若沒有裝置可顯示 3D 人像，仍可顯示 2D 人像。

3. Lyft Q3 業績強勁 營收優於預期

共享乘車公司 Lyft 週二 (2 日) 盤後公布強勁的第三季財報，且至少一項衡量指標連續兩季實現獲利。

Lyft 執行長 Logan Green 透過聲明稿說：「我們創造很棒的一季，第三季駕駛供應量大幅增加，較去年同期增加近 45%，反映出強勁的新駕駛趨勢。」

Lyft 財務長 Brian Roberts 補充，隨著乘車頻率的增加，提升來自每位活躍乘客的平均營收，且公司成功增添更多駕駛，供應問題應該會得到緩解，「我們預期，我們的服務水準會在第四季自然改善，並導向價格下降。」

4. 輝達市值超越波克夏成美國第七大上市公司

輝達 (Nvidia) 股價近期因元宇宙商機而上漲，周二 (2 日) 成為美國第七大上市公司，首次超越波克夏海瑟威。

FactSet 數據顯示，輝達 (NVDA-US) 周二收盤上漲 2.2% 至每股 264.01 美元，市值達到 6600 億美元，超越波克夏 (BRK.B-US) 的 6524 億美元，後者當日上漲 0.6% 至每股 287.93 美元。

輝達有望成為臉書 (FB-US) 發展元宇宙的受惠者。臉書最近改名為 Meta，並在上周公布最新財報時，把明年資本支出大幅提高 66%，未來將把發展重點放在人工智慧 (AI) 和機器學習，以強化使用者推薦和廣告功能。

5. 美 CDC 正式核准 5 到 11 歲兒童施打輝瑞 BNT 疫苗

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 2 日宣布，建議 5 到 11 歲的兒童施打輝瑞 BNT 的 COVID-19 疫苗。最快從 3 日開始，美國將針對該年齡層展開疫苗接種。

美國 CDC 的顧問群，一致表決通過 5 到 11 歲兒童接種輝瑞 BNT 的 COVID-19 疫苗，他們認為兒童施打該疫苗的好處勝過風險。CDC 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 已在 2 日晚間正式簽署批准，把占美國整體人口 9%、共 2800 萬名的 5 至 11 歲兒童，都納入接種對象。

5 到 11 歲兒童的施打劑量只有 10 微克，是 12 歲以上的 1/3，兩劑疫苗接種須間隔 3 個星期。一項以 2250 人對象的臨床實驗顯示，輝瑞疫苗在該年齡層的防護效力達 90.7%。