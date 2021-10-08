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股壇教父：Fed此舉將嚇壞市場

鉅亨網編譯羅昀玫
股壇教父：Fed此舉將嚇壞市場 (圖片：AFP)
股壇教父：Fed此舉將嚇壞市場 (圖片：AFP)
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Fed聯準會鮑爾CPI天然氣原物料美股標普縮減購債通膨席格爾

週四 (7 日) 有「股壇教父」之稱的華頓商學院教授席格爾 (Jeremy Siegel) 表示，由於通膨竄升，聯準會 (Fed) 可能會被迫以超乎預期的速度進行縮減購債 (Taper)，但這可能會嚇壞市場。

聯準會目前維持每月購買至少 800 億美元美國公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS)，直到充分就業和價格穩定目標取得實質性進一步進展。

上月 Fed 主席鮑爾預期，可能將於下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper) ，並於 2022 年中結束。

然而，席格爾向來是美股的大多頭，但他擔憂飆升的通膨將衝擊美股表現。

新冠疫情發生過後，全球經濟逐步恢復，需求持續強勁，帶動能源等原物料價格上漲，席格爾預計下週發布的 9 月美國消費者物價 (CPI) 指數漲幅將超出預期，還提到天然氣價格上漲的通膨跡象。

(圖片：investing)
美國消費者物價 (CPI) 指數走勢 (圖片：investing)

他指出：「Fed 將面臨壓力，不僅僅要開始 Taper，而縮減速度可能比要比市場想像的還要更快，這是會嚇壞市場的原因，從今年第四季到明年第一季，將是充滿挑戰的季度。」

他預期從今年第四季到明年第一季美股將持續震盪。標普上月跌幅達 4.8%，迎來自 2011 年來最慘的 9 月份表現，亦打破連續 7 個月漲勢，為 2020 年 3 月最慘月表現。

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