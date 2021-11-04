美廉社將開通蝦皮店到店服務 拚單店來客再增2-3成

連鎖超市業者三商家購 (2945-TE)(美廉社) 今 (4) 日指出，第四季將開通蝦皮店到店示範店，而多項服務也將接力開通，導入取貨人流，力拚單店來客可再成長 20-30%。

三商家購董事總經理邱光隆表示，第三季營收年增逾 8%，已優於預期，顯示供應鏈和跨界服務合作的重新布局，效益逐漸顯現。

對於供應鏈，邱光隆說明，正持續強化 Go 美廉網路商品線，並擴充無人貨架美廉便利架端點，預計 2023 年完成千座布點 。

在跨界合作上，美廉社攜手外送平台 foodpanda，藉此貫串 250 公尺以上到 3 公里距離皆享有店到宅的外送服務。

美廉社也將在本季開通蝦皮店到店示範店，瞄準取貨人流所帶來的商機，展望未來，邱光隆強調，多項服務接力開通，目標為美廉社單店再帶進 20-30% 來客成長。

另一方面，就第四季來看，三商家購指出，10 月以來隨著五倍券刺激消費，五倍券使用較去年的三倍券已增加 1 倍，隨著疫情趨緩、人流明顯大增，適逢年底大型節慶緊接而來，樂觀看消費熱度將持續到年底。

三商家購目前全台總店數近 800 家，將積極拓展加盟，力拚 2023 年全台密集布點達 1300 家。