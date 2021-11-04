移工引進專案分二階段 雇主須投保50萬元醫療險

國內疫情穩定，指揮中心近日已完成移工引進專案的簽核，勞動部長許銘春今 (4) 日表示，將採取二階段引進，建立入境積分制，應配合檢疫 14 日及 PCR 採檢，此外，雇主須於移工入境前為其加保 50 萬元的醫療商業保險。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部、衛福部、經濟部及國發會針對開放移工入境準備工作進行專題報告。勞動部指出，經跨部會研商後，指揮中心已於 2 日核定，規劃重點包含強化移工來源國境外防疫措施、強化入境檢疫及篩檢措施、督促雇主及仲介公司善盡管理責任與後續準備工作四大項目。

許銘春說明，第一階段定於明年 2 月 14 日前，移工入境全數採集中檢疫，明年 2 月 15 日後除了集中檢疫外，移工也可前往防疫旅館。

至於入境積分制，許銘春表示，將分為事業類及家庭類，前者以是否完整接種疫苗、來源國疫情狀況、移工日後住宿地點環境評估，後者則以是否完整接種疫苗、移工來源國疫情狀況給予不同配分。

許銘春說，移工入境後，於機場入境採檢 PCR 一次，配合檢疫 14 天，檢疫結束前再採檢一次，完成後應銜接自主健康管理 7 日，並在勞動部指定地點安排自主健康管理，並在自主健康管理前加做一次快篩。

此外，勞動部要求來源國政府落實審認國外仲介防疫計畫，內容應包括海外訓練機構訓練及住宿人數減半、移工登機前一人一室隔離處所等；限定來源國 PCR 檢驗機構，名單最多 50 家，並報經疫情指揮中心同意；境外採檢 PCR 及一人一室隔離；嚴格要求國外仲介公司履行管理責任。

許銘春進一步說明，雇主應於移工入境前，為其加保 50 萬元醫療商業保險，以支應境外移入確診時的隔離醫療費用，但因涉及醫療商業保單開發，須經主管機關審查程序，實施日期另案發布。