泰鼎10月營收15.79億元創新高 前10月已超車去年全年

PCB 廠泰鼎今 (4) 日公布 10 月營收，以 15.79 億元改寫歷史新高，年增 45.04%，累計前 10 月營收 11.9.43 億元，已經超越去年全年營收，今年營收將再創新高。

台 PCB 廠在中國廠區面臨限電、電價上漲壓力，泰鼎 - KY(4927-TW) 產能建置多在泰國，表現相對穩健。

泰鼎 10 月營收為 15.79 億元，月增 38.58%，年增 45.04%，累計前 10 月營收 11.9.43 億元，年增率 20.65%。

泰鼎主管指出，進入第四季電子產品供應鏈年度預算配置規劃，看好品牌廠、EMS 廠在生產配置考量前提下，可能將部分產能移往中國以外地區，泰鼎將積極爭取 PCB 轉單、接單。

泰鼎指出，泰國全體員工已在 10 月 10 日全數施打兩劑疫苗，達 100% 覆蓋率，接種對象除了一廠、二廠、三廠及協峰單面板廠所有員工外，還涵蓋尚未接種疫苗的員工家屬，讓員工無後顧之憂。

泰鼎今年擴建完成的泰國新廠將分期並提前開出，第三季先開出一條生產線，預計第四季再開 2 條產能，泰鼎持續有擴充規劃。

泰鼎在完善抗疫措施後，廠區未來產能規畫也在進行，近日四廠預定啟動工程建設供應集團廠區的水、電 ，兩項工程預計將於 2022 年第二季完工。