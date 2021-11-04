利機Q3每股賺1.1元創新高 累計前三季逼近去年全年

封測材料通路商利機 (3444-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，受惠封測材料出貨維持高檔，加上產品組合優化，稅後純益達 0.43 億元，每股稅後純益 1.1 元，雙創歷史新高，累計前三季則達 2.52 元，已接近去年全年 2.72 元的水準。

利機第三季營收 3.09 億元，季減 4.93%，年增 27.16%，毛利率 26.22%，季增 3.01 個百分點，年減 0.55 個百分點，營益率 14.16%，季增 3.41 個百分點，年增 2 個百分點，稅後純益 0.43 億元，季增 48.27%，年增 57.29%，每股稅後純益 1.1 元。

利機前三季營收 9.23 億元，年增 35.34%，毛利率 24.44%，年減 5.12 個百分點，營益率 12.09%，年減 0.77 個百分點，稅後純益 0.99 億元，年增 14.41%，每股稅後純益 2.52 元。

利機表示，第三季獲利成長主要有三大因素，包括以佣金模式交易的 BT 記憶體 / 邏輯 IC 載板材料需求持續強勁，以及部份產品漲價效益，再者為均熱片大幅成長，單季業績年增近 1 倍，累計前三季年成長更達 1.5 倍，大幅浥注獲利。

最後則是轉投資事業利騰科技及大陸載板廠 (STNC) 營運轉佳，擺脫貿易戰等不利因素，貢獻投資收益 570 萬，季增 158%，推升第三季每股純益達 1.1 元，單不論單季及前三季均雙創新高。

利機今日也公布 10 月營收，達 0.98 億元，月減 6%，年增 12%，累計前 10 月營收 1.02 億元，已超越去年全年營收，年增 33%。

展望後市，利機表示，BT 載板材料需求持續強勁，屬佣金模式交易的記憶體及邏輯 IC 載板相關產品 10 月營收續揚，對毛利有顯著貢獻，不過，近期因大尺寸面板需求減少，備貨量下修，COF 製程用的包材 Shipping Reel(纏繞捲盤) 及 Emboss Tape(間隔帶) 出貨量減少。

法人看好，依利機目前在手訂來單，今年第四季營運仍可維持高點，全年營收、獲利可望雙創高，其中，獲利估可年增 2-3 成。