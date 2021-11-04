〈央行理監事會記錄〉房價居高不下 理事們歸納三大理由

台灣央行今 (4) 日公布第三季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，全體理事均贊同祭出第三波選擇性信用管制措施，多位理事也提到國內房價上漲的主要原因，包括建商積極購地推升地價、反應原物料價格和工資大漲的成本，以及半導體於南部設廠等重大投資案帶動購屋熱潮等。

有位理事表示，全體銀行不動產貸款占總放款比重持續上升，但主要來自建築貸款比重的增加，其中又是因購地貸款增加，反映建商積極購地，推升地價，帶動房價上漲，因此，針對購地貸款調降貸款成數上限，應屬合宜。

有理事則提到，選擇性信用管制措施對房價抑制效果可能不大，當前南部房市熱絡，主要是半導體設廠等重大投資案將帶動購屋。

還有一位理事認為，目前國內房價上漲，相當部分是反應原物料價格和工資大幅上漲，帶動營建成本上升。

有理事提醒，選擇性信用管制措施旨在健全房市促進金融穩定，對央行再次推出選擇性信用管制措施，外界恐對成效存有疑慮，也可能影響大眾對央行的信任度，未來宜思考如何採行措施達到健全房市的目的。

有位理事認為，採取漸進式輕踩煞車是比較穩健的作法，溫和政策措施或許不能降低房價和地價，但顯著降低增幅也是成效。

另一方面，央行單獨升息不但未能有效壓低房價，且對經濟會有嚴重的負面效果，以選擇性信用管制措施處理房市問題，相對其他措施屬溫和的作法，部分研究顯示，穩定房市最好是總體審慎措施和利率政策並行。

有理事則不諱言，台灣存在儲蓄過高的特殊現象，部分資金流向房地產市場，若將利率調升，恐將進一步推升新台幣匯率，加上選擇性信用管制措施同步實施，緊縮性的政策力道或許過強，央行政策考量無法面面俱到，僅能力求平衡。