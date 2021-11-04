英國央行維持政策利率不變 英鎊兌美元下挫

英國央行周四 (4 日) 維持利率不變，並未如同一些投資者猜想，成為首個升息的主要央行。

市場一直不確定央行是否會在周四或 12 月中旬的下一次會議上，走上貨幣政策正常化的道路，但分析師普遍認為，升息將在年底前啟動。

在周四的利率會議上，英國央行維持政策利率 0.1% 不變，11 月央行資產購買規模 8750 億英鎊、11 月央行企業債購買規模 200 億英鎊，均較前值不變。此一決策大致符合預期，但市場定價表明升息 15 個基點的可能性為 50%。

決議發布後，英鎊短線下挫近 50 點，跌至 1.3629。

英國央行宣布，維持關鍵利率和量化寬鬆目標不變，但未來幾個月利率將不得不上升，才能實現政策目標。

英國通膨在 9 月份稍做喘息，年增 3.1%，低於 8 月份的 3.2%，但分析師預計不會一直放緩。

利率會議上，9 名政策制定者中，有 7 名投票決定暫緩升息，以便他們可以了解在政府保護工作的休假計畫最近結束後，國內的失業情況。

在此之前，美國聯準會周三表明縮減購債，但稱升息仍遠。而歐洲央行更明確地表明，其將刺激措施繼續流入歐元區經濟的決心，總裁拉加德強調，明年升息的可能性很小。