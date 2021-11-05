〈紐約匯市〉美元走強 英國央行不升息令市場措手不及 英鎊挫跌1.3%

市場正在重置主要央行利率政策的預期，隨著聯準會實施縮減購債，並重申高通膨為暫時現象，使美元周四 (4 日) 走強，不過，英國央行 (BOE) 宣布維持利率不變令市場措手不及，導致英鎊兌美元下挫逾 1%。

英國央行表示，9 位官員中有 7 位表示現階段應維持利率不變，應等待更多勞動力市場數據變化較有利評斷，但強調若經濟如期復甦，未來幾個月內仍可能進行升息。

聯準會 (Fed) 則已正式宣佈將啟動縮減購債計畫，不過主席鮑爾表示，目前不急於升息，並重申高通膨仍屬於暫時現象。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 則對市場預估明年 10 月啟動升息表達看法，表示不太可能在 2022 年進行升息。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 認為，市場確實不得不調整預期，以重新衡量這些主要央行收緊貨幣政策的速度。儘管 Fed 最終升息可能仍落後其他央行，但持續的貨幣寬鬆將刺激美國經濟成長，提振美元。

周四紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.51% 至 94.33 。

美元指數 (圖: 鉅亨網)

儘管英國央行仍重申升息的可能，但突如其來維持利率的舉措導致英鎊大幅下挫，英鎊兌美元周四下跌 1.34% 至 1.3498 美元，是去年 10 月 1 日以來低點。

BK 資產管理總經理 Kathy Lien 表示，這次英國央行的利率決策在外匯影響比 Fed 的決定還要大，原先鷹派的英國央行釋出鴿派訊號，跌破市場預期，反觀 Fed 給予市場充足時間定價，並在釋出展望上非常有效。

由於歐元在緊縮貨幣政策方面遠遠落後於其他主要央行，使歐元兌美元週四盤中一度下挫至 1.1528 美元，是去年 10 月中旬來低點，終場跌 0.51% 至 1.1553 美元。

由於澳洲儲備銀行利率會議上釋出鴿派訊號，澳幣兌美元下跌 0.67% 至 0.7400 美元；美元對日圓則下跌 0.228% 至 113.75 日圓。

加密貨幣方面，以太幣創高後走疲，24 小時內下跌 1.66% 至 4527.03 美元；比特幣則下跌 2.53% 至 61421.41 美元。

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