貝佐斯藍色起源狀告NASA判敗訴 馬斯克梗圖嘲諷回應

貝佐斯旗下藍色起源先前狀告 NASA 的判決結果周四（4 日）出爐，法官判藍色起源敗訴，SpaceX 執行長馬斯克知悉判決後，在該篇報導推文下方用梗圖諷刺藍色起源敗訴。

判決結果出爐後，藍色起源發言人在一份聲明中表示，公司的訴訟點出了 NASA 發包載人登月系統採購過程的缺失。

該份聲明中寫道：「NSAS 的合作模式必須有公平採購流程，以及健全的政策促進競爭，如此一來才能確保再次登陸月球的計畫能平安順利。儘管此次敗訴，但仍希望 NASA 的重返月球阿提米絲計畫（Artemis program）順利」。

貝佐斯在推特上補充說，雖然這不是團隊想要的結果，但仍尊重法官判決。從推文來看藍色起源可能不會進一步提起上訴。

勝訴方 NASA 表示，既然裁決已出爐，將會盡快恢復與 SpaceX 的合作，未來也不排除與其他公司合作，致力完成重返月球的阿提米絲計畫。

SpaceX 對此判決並未回應，不過馬斯克得知貝佐斯的藍色起源敗訴後，在該篇報導的推文下方回覆一張 2012 年電影〈超時空戰警 3D〉（Dredd）的劇照，諷刺藍色起源的敗訴，劇照上寫著：「You have been judged！」（你被審判了！）。

馬斯克在報導下方以梗圖諷刺藍色起源敗訴。(圖片：Michael Sheetz 推特)

藍色起源先前因不滿 NASA 將總價值 29 億美元的登月合約給馬斯克的太空公司 SpaceX，認為 NASA 合約審核不公，一狀告向美國法院。

美國聯邦法官赫特林（Richard Hertling）在裁決中支持辯方，結束了藍色起源從 8 月控告 NASA 後長達數月的鬥爭。