普瑞博登興櫃首日大漲逾4成 拚明年營運轉盈

醫材廠普瑞博 (6847-TE) 今 (5) 日登興櫃，掛牌價 90 元，開盤一度衝上 131.5 元，大漲 46%，展開蜜月行情。普瑞博旗下三大產品預計明年陸續取證上市，加上與台塑 (1301-TW) 集團成為策略夥伴，力拚明年全年營運轉盈。

普瑞博為國內首家具有血液處理薄膜核心技術的公司，並開發出雙離子技術平台，旗下首款產品白血球減除過濾器已在美國、台灣核准上市，預計今年將再取得東南亞 5 個國家認證。

普瑞博其他兩項產品包含細胞分離產品與 P-TEX 抗沾黏添加劑，前者主要應用於臨床微生物血液檢體前處理，該產品目前首要鎖定中國敗血症市場，並已執行大規模臨床試驗，後續將依據申請醫材相關認證。

P-TEX 抗沾黏添加劑方面，普瑞博則與台塑 (1301-TW) 集團合作，由台塑提供 PP、PVC、EVA、造粒技術與製程設備，並與普瑞博的雙離子技術結合打造出複合膠粒，並開發出抗沾黏耗材產品。

台塑也因應普瑞博產品未來訂單需求，建置醫材中心，其中，PVC、PE、PP 醫療複材及抗菌殼粉生產線，預計明年 6 月底完成；雙離子高分子第一期量產線，預定明年底完工，初估月產能約 10 噸。

此外，普瑞博也攜手南亞 (1303-TW) 建置台灣首座血袋廠，預計 2023 年完工，並有望同年取得認證後，開始貢獻營收，預估第一期年產能達 400 萬套。