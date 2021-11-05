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任天堂擴展財源 選中大阪再開直營店

鉅亨網編譯陳達誠
任天堂擴展財源 選中大阪再開直營店 (圖片：AFP)
任天堂擴展財源 選中大阪再開直營店 (圖片：AFP)
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日本電玩大廠任天堂 (Nintendo) 5 日宣布，該公司將於 2022 年底在日本大阪的大丸百貨梅田店，開設名為「Nintendo Osaka」直營店，店內將銷售和任天堂電玩遊戲角色有關的各項官方商品。

Nintendo Osaka 是任天堂在日本國內的第二間直營店，而首間直營店「Nintendo Tokyo」則是於 2019 年在東京澀谷 Parco 百貨開幕。

任天堂的官方直營店主要銷售「瑪利歐」等人氣遊戲角色的相關商品，該公司希望在遊戲軟體的銷售之外，能再開拓出新的收入來源。

任天堂尚未對 Nintendo Osaka 直營店的營業型態及商品內容作出詳細說明，不過考量 Nintendo Tokyo 的營業型態是以「瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「動物森友會」等系列遊戲中的人氣角色的限定商品為主，因此推估 Nintendo Osaka 的店內商品也應該大致相同。

任天堂正不斷活用自家遊戲角色等相關智慧財產權來擴產公司業務，除了前述官方直營店，2021 年 3 月也在大阪環球影城推出以「超級任天堂世界」(Super Nintendo World) 為名的主題遊樂設施；同年 6 到 9 月也在日本國內的 5 家 Parco 百貨，推出可買到 Nintendo Tokyo 商品的快閃店。

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