操盤筆記快存起來！一文看懂明年投資決勝關鍵。

邁入下半年，受到通膨升溫、能源危機、供應鏈斷鏈、中國能耗雙控等因素影響，市場波動加劇，也增加台股操作難度。展望未來，該如何操作？專家認為，半導體、5G 手機、伺服器、新能源車將是 2022 年四大亮點族群，建議可以透過台股基金參與未來投資大商機。

台股上半年表現亮眼，加權指數更創下新高紀錄，然而，隨著投資變數增多，下半年操作難度也因而提升，對此，鉅亨網特地邀請日盛證券投資信託股份有限公司國內投資暨研究部主管陳思銘上直播節目，接受主持人葉芷娟專訪，就台股未來趨勢及投資決勝關鍵進行解析。

五大利多匯聚 台股延續多頭格局

陳思銘分析指出，隨著新冠疫苗施打普及化，全球景氣逐漸邁向穩健復甦之道，各國央行將會逐步縮緊資金，台股風格也將因此而轉換。因為一旦美國聯準會開始縮債、甚至升息，恐帶動美元升值，將有利於台灣電子業，台股也將從傳產股抬頭，回歸到以電子股為主的走勢。

至於台股是否仍能延續多頭格局，陳思銘認為，還有戲！因為五項利多將帶動台股後續表現，首先經濟正向發展：台灣基本面仍佳，2021 年預估台灣經濟成長率坐 5 望 6，創 2011 年以來最佳。受基期墊高影響，下半年至 2022 年經濟將轉為穩定增長。

二是企業獲利上修：台股第二季全體獲利總計近 1 兆元，創下單季歷史新高；總計上半年獲利約 1.98 兆元，創下歷年同期新高，預估 2021 全年獲利可望接近 4 兆元。

三是台股評價不貴：隨著企業獲利成長，目前台股本益比約為 14 倍，仍低於五年平均值的 14.8 倍，顯示台股未來仍具投資價值。

四是股利吸睛：以台股 2021、2022 年盈餘預估計算，殖利率約 3.9%，優於亞洲的中國、日本、南韓等股市。

五是永續價值：台灣上市櫃公司愈來愈重視永續觀念，在亞洲公司治理排名已由 2018 年第五名，晉升到 2020 年第四名。從台灣上市櫃公司的公司治理績效與 EPS、ROE 表現來看，呈現正相關，亦即公司治理績優的公司，經營績效相對較高。

四大亮點 選股決勝負

台股後市依然看好，哪些族群值得留意？陳思銘認為，第四季科技產業獲利旺季來臨，半導體、5G 手機、伺服器、新能源車將是 2022 年四大亮點族群。

陳思銘分析指出，隨著 5G 手機滲透率攀升，2022 年滲透率將挑戰 50%，汰換需求可望持續擴張，將帶動手機供應鏈零組件升級趨勢，台廠擔綱產業要角，優勢浮現。此外，新能源車趨勢明顯，市場呈現倍數成長，台灣於車載資通訊系統產值占比高，商機也看旺。

不僅如此，線上及雲端商機持續發酵，受惠資料中心建置及新 CPU 平台帶動換機潮，提升伺服器相關設備出貨力道，而台廠包辦伺服器相關零組件製造，也將迎來成長強勁！至於台灣半導體就更不用說了，5G、AI、雲端等科技應用，全球半導體需求依然強勁，產值將再創高。台灣半導體供應鏈占有關鍵地位，在當前供不應求狀況下，看好後續產業發展。

台股股票型基金 短中長期績效完勝大盤

然而，面對眾多台股標的，選擇不易，多數人也沒有時間研究市場，該如何輕鬆布局呢？台股基金是不錯選擇，雖然國內近年來掀起被動式 ETF 投資熱潮，然而主動式基金操作績效一點也不輸 ETF，更是完勝台灣加權指數。



根據投信投顧公會資料顯示，今年以來至 9 月底，國內股票型基金平均報酬率高達 22.1%，比大盤報酬率還要高出 7.1%；不僅短期績效優於大盤，就連一年、三年、五年及十年等中長期報酬率，也是勝過大盤，特別是長期績效最為亮眼，十年績效比大盤高出近一倍。

因此，只要選股策略得宜，主動式基金也能創造不錯的超額報酬。以日盛上選基金 (A 類型) 為例，以高獲利、高成長、高競爭力及高 ROE 等四大原則選股，挑選出台灣產業龍頭股，而且該檔基金成立已經超過 20 年，是基金界的長青樹。

又如日盛台灣永續成長股息基金，採用 SGD(永續、成長、股息) 投資策略，很符合現今 ESG 投資趨勢，從台股中嚴選具成長性、重視永續經營的優質企業，並兼顧穩健的股息收益機會，適合喜歡高殖利率的投資人。

除了績效不輸大盤，基金還具有節省研究市場時間、小資金即可建立比例恰當的投資組合，以及專業經理人操盤與因應市場隨時調整投組等優勢，適合資金不多、工作忙碌的投資人。

三大原則定時定額 微笑曲線更豐收

受到景氣及產業循環、國際政經情勢等因素影響，投資市場常出現劇烈震盪，往往無法精準掌握進出場點，也因此，許多人喜歡用定時定額方式投資基金，分攤持有成本。陳思銘建議，可以秉持三大原則提升定時定額效率。

一是股市下跌不停扣：以下圖為例，若於左圖 A 點 (2007/1) 台股相對高點進場投資，期間雖遭遇次貸危機、金融海嘯、歐債危機及陸股暴跌等利空，但持續扣款 4 年 (E 點, 2011/1)，定時定額報酬率接近 28%；反之若於金融海嘯即停扣，報酬率為負，喪失了報酬率轉正的機會。類似的概念也可以從示意圖 II 獲得印證。

二是危機入市：每次股市拉回都是最佳進場點，透過定時定額，可以降低㇐次單筆投入風險；根據歷史經驗，只要於利空事件時危機入市，定時定額至今報酬率都相當亮眼，例如金融海嘯、歐債危機、陸股泡沫、中美貿易戰等危機事件發生之時，進場定時定額買基金，至今都有五成以上的投資報酬率。

三是週週扣報酬更好：彭博資料顯示，2000 年以來，台股上漲時間多過修正時間，雖然期間有網路泡沫、次貸風暴、金融海嘯、中美貿易戰等干擾因素，致使股市回檔，但修正後，股市總是再創高。由於台股長期趨勢向上，除了保有定時定額長期扣款的習慣之外，採用週週扣的方式，會比每月扣一次，累積財富的效果更佳。

究竟定時定額累積財富的威力有多大？陳思銘以每月定時定額 1 萬元投資台股為例，20 年來，總共可以累積超過 820 萬元，報酬率超過 404%。所以只要能夠持之以恆，定時定額不停扣，而且懂得逢低加碼，想要累積一筆為數可觀的退休金，並非難事。

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