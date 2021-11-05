股市多頭助攻 台灣保險去年獲利居金融三業之冠

KPMG 安侯建業今 (5) 日發布《2021 台灣保險業報告》，台灣受惠出口暢旺、股市活絡，使得保險業在資本利得上大有斬獲，去 (2020) 年整體獲利皆大幅上升，且稅前獲利在金融三業中屬於大幅成長的一員，相較銀行業的負成長優異許多。

KPMG 安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟認為，雖然 2020 年國內保險業整體獲利大幅成長，但由於國外投資部位占比偏高，在市場波動之下，面臨的匯兌風險依然居高不下，全年匯兌損失高於 2019 年。另外，政策走向因素也導致保險公司在業務方面的推展也遇到些許不利的情況。

以總保費收入、保險密度、保險滲透度等保險市場重要指標來看，台灣的保險業在全球的排名依然相當前面，KPMG 安侯建業謝秋華執業會計師表示，根據保發中心統計資料，2020 年國內總保費收入由原於全球排名第 11 名提升至第 10 名，在亞洲市場則是排名第 4 位，保費收入在 2019 年時還有 1178 億美元，但到了 2020 年已經降至 1133 億美元。

另外，保險滲透度台灣原居於全球首位，2020 年下滑至第二名，較香港為低，而 2020 年的 17.40% 亦較 2019 年的 19.97% 為低，而 2020 年保險密度則由 2019 年全球第 9 位退至第 11 位，金額由 4994 美元降至 4799 美元，在亞洲則落居香港、新加坡與澳門之後。

KPMG 安侯建業保險業主持會計師李逢暉補充，保險業與金融科技結合發展仍持續向前邁進，國際投資者對保險科技的熱情並未因疫情而明顯消退，疫情所帶來的風險意識上升或許為繼續推助保險科技持續備受看好的重要因素之一。

李逢暉進一步表示，近年來伴隨著金融科技的盛行，保險業相關新創服務如雨後春筍般的浮現。透過保險場景化、理賠自動化、或採用保險機器人提供業務流程等變革使用到人工智慧、大數據分析與區塊鏈等新興科技，結合著雲端運算、物聯網、穿戴行裝置、生物辨識產生許多創新金融綜效。