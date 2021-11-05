〈緯創財報〉業外認列評價損失影響 Q3純益大減8成 EPS 0.3元

代工廠緯創 (3231-TW) 今 (5) 日公布第三季財報，雖然本業營運穩健，但業外再度受到持股中國立訊集團(002475-CN) 股票評價拖累，稅後純益降至 8.27 億元，季減 80.07%、年減 70.29%，每股純益 0.3 元，為近五年同期新低，累計前三季純益則達 50.92 億元，年減 19.9%，每股純益 1.83 元。

緯創第三季營收 2203.92 億元，季增 9.71%、年增 1.29%，毛利率 5.9%，季減 0.13 個百分點、年增 0.52 個百分點，營益率 2.02%，季增 0.35 個百分點、年增 0.35 個百分點，稅後純益 8.27 億元，季減 80.07%、年減 70.29%，每股純益 0.3 元。

緯創第三季本業營運與第二季變化不大，但業外方面，因認列持股約 0.81% 的立訊股票評價利益損失，單季扣除匯兌、利息支出後，業外其他損失仍高達 22.56 億元，而觀察立訊股價走勢，今年 6 月 30 日收盤價為人民幣 46 元，但截至 9 月 30 日收盤價則來到 35.71 元，單季波段跌幅達 22.36%。

緯創今年前三季營收達 5986.3 億元，年減 2.3%，毛利率達 5.96%，年增 0.58 個百分點，營益率 1.82%，年增 0.16 個百分點，稅後純益達 50.92 億元，年減 19.9%，每股純益 1.83 元。

出貨方面，受惠除統消費性電子旺季，緯創第三季筆電、桌機、顯示器出貨各達 660、230、410 萬台，其中，筆電、顯示器出貨季增約 7-8%。

展望未來，緯創表示，需求仍大於供給，但在基期較高的情況下，估 10 月筆電出貨將呈現月減，桌機、顯示器則相對持平，整體第四季各產品線出貨也估持平第三季水準，伺服器同樣持平看待。