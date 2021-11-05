〈尖點法說〉Q3獲利創13年來新高 前三季EPS 2.42元

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (5) 日召開法說會，並公布第三季財報，稅後純益 1.32 億元，創 2008 年以來單季新高，前三季稅後純益 3.43 億元，年增 93.07%，每股純益 2.42 元。

尖點也公布 10 月營收 3.33 億元，月減 6.98%，年增 19.55%，前 10 月營收 30.99 億元，已超越 2020 年全年營收，年增 28.52%。

尖點第三季營收 10.52 億元，毛利率 32.55%，季減 1.22 百分點，年減 2.68 個百分點，稅後純益爲 1.32 億元，季增 10.93%，年增 40.15%，每股純益爲 0.92 元。

尖點前三季營收爲 27.66 億元，毛利率爲 32.92%，年增 2.22 個百分點，稅後純益爲 3.43 億元，年增 93.07%，每股純益 2.42 元。

營收結構部份，尖點第三季鑽針營收約占整體營收 59.8%，鑽孔服務約佔整體營收 40.2%。第三季鑽針營收為 6.29 億元，季增 9.3% 年增 42.2%；鑽孔營收則為 4.23 億元，季增 18.2%，年增率 34.5%。累許前三季鑽針營收為 16.79 億元，年增 27.5%，鑽孔服務則為 10.86 億元，年增 49.4%。

展望第四季，依照過往經驗來看，第四季通常會受到季節性因素影響，營收會較第三季度約有個位數幅度的下滑，但對整體 PCB 產業營運仍維持樂觀看待。

尖點認為，明年擴產計畫仍維持不變，預期 2022 年中鑽針產能會由目前的每月 2500 萬支，提升至每月 2800 萬支；尖點對於鑽孔機台數量也有擴充，但實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。