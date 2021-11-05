11月上旬電視面板續跌2-3% 全月跌幅可望收斂至1成內

電視面板價格跌勢趨緩，市調機構集邦旗下 Witsview 今 (5) 日公布 11 月上旬面板報價，雖然各尺寸面板仍維持下跌，但觀察 32、43 吋中小尺寸面板跌幅大幅收斂至 2-3%，顯示器、筆電等 IT 面板則維持緩跌走勢，估本月電視面板跌幅可望收斂至 1 成以內。

根據 Witsview 統計，11 月上旬 55、65 吋中大型面板報價 140、215 美元，較上月底下跌 2-3%；32、43 吋電視價格平均價格則為 43、77 美元，跌幅約 1-2%，雖然價格仍持續走跌，但跌幅已見趨緩。

集邦顯示器研究處研究副總范博毓表示，第三季電視面板出現大幅度修正後，部分品牌廠因開始有利潤空間，10 月開始調整採購策略，尤其是價格跌勢較大的 32、43 吋中小尺寸電視面板，促使本月面板價格跌勢收斂。

此外，面板廠產能調整上，范博毓進一步指出，原先部分面板廠有意在第四季進行產能調整，以緩解面板跌勢，不過觀察近期廠商動態，仍未出現大規模產能控制，預期各廠仍將維持先前產能歲修規劃，並動態進行調整。

11 月筆電、顯示器等 IT 面板則同樣持續緩跌，范博毓認為，IT 面板也進入漲勢的末升段，觀察 11 月上旬各尺寸顯示器、筆電面板價格均較上月底下跌 0-0.3 美元，Chromebook 主流尺寸 11.6 吋筆電面板跌幅則擴大至 0.8 美元。