中華電擬斥20.81億元 取得亞太電900MHz頻段、20MHz頻寬

中華電 (2412-TW) 與亞太電 (3682-TW) 今 (5) 日共同宣布簽訂頻段頻率轉讓合作協議，中華電將以上限 20.81 億元取得亞太電 900MHz 頻段、上下共 20MHz 頻寬，提升網路涵蓋；亞太電則可使用對方 CSFB 語音平台服務，並充實 5G 營運資金。

中華電董事會決議，考量營運需求及資源有效運用，將斥資 16.26-20.81 億元，取得亞太電 900MHz 頻段上下行各 10MHz 頻寬及相關設備，搭配既有相鄰的 2.1GHz、3.5GHz、28GHz 等低、中、高頻段頻譜資源，布局完善網路架構，使用期限至 2030 年底。

亞太電出售 900MHz 頻段給中華電後，仍有 700MHz 與 2.6GHz 頻段可使用，此外，可使用中華電 CSFB 語音平台服務，確保客戶權益。

亞太電指出，已透過與遠傳 (4904-TW) 的 3.5GHz 共頻，提供客戶高速率、高品質的 5G 服務；此次與中華電達成頻率轉讓協議，可有效提升整體網路資源使用效益、充實營運資金，藉由語音平台合作，將可優化網路涵蓋和品質。

兩家合作協議還須待國家通訊委員會 (NCC) 審查，交易金額也將依主管機關核准日及雙方協議而定。

亞太電今日也公告財報，第三季稅後虧損 14.41 億元，虧損較前一季、去年同期增加，每股虧損 0.37 元；前三季稅後虧損則較去年同期收斂，約 41.05 億元，每股虧損 1.06 元。