長榮Q3獲利801億元賺贏上半年 前三季每股大賺30.27元

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (5) 日公布第三季財報，單季稅後純益 801.38 億元，年增 879.06%，等於平均每日賺進 8.7 億元，每股純益 15.15 元，一舉賺贏上半年、創新高，超乎市場預期；累計前三季，長榮稅後純益 1582.79 億元，年增 1347.32%，每股純益 30.27 元，同創新高紀錄。

長榮第三季合併營收 1434.82 億元，年增 160.68%，營業毛利 990.08 億元，年增 635.47%，毛利率 69%，年增 44.55 個百分點，營業利益 961.17 億元，年增 766.64%，營益率 66.99%，年增 46.84 個百分點，稅後純益 801.38 億元，每股純益 15.15 元。

長榮前三季合併營收 3334.01 億元，年增 134.15%，營業毛利 2003.65 億元，年增 735.66%，毛利率 60.1%，年增 43.26 個百分點，營業利益 1921.06 億元，年增 1044.76%，營益率 57.62%，年增 45.83 個百分點，稅後純益 1582.79 億元，年增 1347.32%，每股純益 30.27 元，每股淨值也從第二季的 34.28 元躍升至 46.68 元。

海運市場仍存在塞港、缺工和歐美積極回補庫存等因素，運能供不應求，使第三季運價大幅攀升，長榮在新船投入營運後，有利進一步挹注成長動能。

長榮總經理謝惠全在今日的重訊記者會中也提到，海運市場好壞是看供需，今年供給成長和需求成長很接近，但塞港問題延續很長的時間，經常造成空班、供給大減，幾乎所有的航線均處在歷史高點，是過去罕見情形，對船公司而言營運正面。

由於目前海運運價仍處歷史相對高檔，法人看好，長榮全年每股純益將衝破 40 元。