〈環宇法說〉明年毛利率可望重回40% 2023年營運拚損平

環宇 - KY(4991-TW) 第三季本業營運回穩，但受業外轉投資拖累，仍連五季虧損，展望未來，環宇認為，下半年光通訊市場逐步回溫，加上美、歐等國擴大補助基建，明年市況可望優於今年，預期明年毛利率將重回 40% 之上，也看好轉投資事業營運轉好，力拚 2023 年達到損平。

環宇表示，隨著中國 5G 基建標案開出，下半年光通訊營運逐步回溫，包含 RF 射頻代工、自有品牌 KGD 光電元件等，加上客戶上半年拉貨保守，庫存水位也漸趨正常，本業營運可望重回正軌。

展望未來，環宇指出，觀察近期包含中國通訊商、美國、歐洲等地政府，皆擴大投資供應鏈或提出基建補助計畫，預期都將成為明年光通訊市場成長動能，短期則還要關注美中貿易干擾、半導體晶圓不足、中國電力危機等挑戰。

轉投資事業方面，環宇看好晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵光電等營運皆往正向發展，也規劃辦理私募現資進一步參與轉投資事業融資，環宇表示，晶成半導體、常州承芯目前產能約 2000-3000 片，因應未來需求，明年產能將擴增 2-3 倍，屆時營收可望進一步放大，虧損也可望逐步收斂。

環宇指出，半導體投資需要長時間發酵，在產能、製程皆有一定的斜率成長，但轉投資事業均朝正向發展，明年雖然有獲利機會，但保守預估將力拚 2023 年達到損益兩平或小幅獲利為目標。

環宇也強調，未來私募完成後，將進一步深化與轉投資公司、合資公司合作，並力拚未來在第三代半導體產業鏈中，扮演關鍵角色。