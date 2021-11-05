居家健身潮退燒 派樂騰大砍財測 早盤股價重摔逾30%

隨著疫情逐漸退去，居家健身潮退燒，健身器材商派樂騰（Peloton）首季財報不佳、下調全年財測，顯示出營運前景全面惡化，周五（5 日）早盤股價重摔逾 30%，市值蒸發約 90 億美元，防疫期間的黑馬光環已消散殆盡。

截稿前，派樂騰 (PTON-US) 下跌 33.79%%，每股暫報 56.98 美元。

派樂騰預估第二季營收將介於 11 億至 12 億美元，訂閱用戶將介於 280 萬至 285 萬人，而 2022 會計年度全年（截至明年 6 月底）營收將介於 44 億至 48 億美元之間，遠低於先前預估的 54 億美元，訂閱用戶將介於 335 萬至 345 萬人，不及先前預估的 363 萬人。

Stifel 在一份分析師報告中表示，由於該公司全年前景迅速惡化，將其股價評等從買入（Buy）下調至持有（Hold）。

Stifel 表示，派樂騰先前給出不錯的財測，並計畫推出新產品與擴張國際市場應對疫情退去後的市場環境，顯示出營運的正面訊號，然而，隨著訊息逐漸消化，派樂騰因市場的不確定性而大幅下調財測，近期可能該股上行空間有限。

Truist Securities 分析師表示，經濟正處重啟階段與物流成本上升，成了派樂騰目前最大阻力，該公司可能需要幾季才能恢復元氣，並將該股從買入（Buy）評等下調至持有（Sell），目標價訂在每股 68 美元，較先前的每股 120 美元幾乎腰斬。

瑞士信貸表示，目前派樂騰在各方面的需求都在下降，該公司布署的投資要得到回報恐需一段時間，從長遠來看，結合網路的健身商機仍在，但要實現這一目標可能會更加困難，因此將派樂騰目標價每股下調至 112 美元，較先前目標價大砍 36 美元。

摩根大通則將派樂騰從關注名單中移除，不過仍維持對該股增持（Overweight）評等，看好在往後假期表現，摩根大通分析師 Doug Anmuth 表示，仍相信派樂騰的跑步機業務仍有兩到三倍的消費者市場，甚至比其飛輪車更有潛力。

MKM Partners 分析師 Rohit Kulkarni 將派樂騰股票評等下調至中性（Neutral），並表示對該公司在經濟重啟與不利競爭的訂價策略是錯誤的，先前該公司計畫降低健身飛輪車的售價，力求彌補召修跑步機的虧損。

不過，目前華爾街仍有逾半的分析師看好派樂騰，仍維持「買入」的股票評等，甚至對某些投資人來說，派樂騰的拋售對市值是可喜的調整。

Adam Funds 執行長 Mark Stoeckle 表示，派樂騰仍占有一席之地，不過市值需要、也將會進行調整，預計派樂騰要到 2024 年才會獲利，他說：「派樂騰是家好公司，只是市值錯了。」