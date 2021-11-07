供需缺口擴大 聯發科11月手機晶片再漲最多15%

隨著印度、東南亞等疫情趨緩，海外手機需求顯著回升，加上中國品牌廠搶貨，4G 手機晶片持續供不應求，市場傳出，聯發科 (2454-TW)11 月正式對客戶調漲價格，4G 漲幅約 10-15%，優於外資預估的 5-10%，5G 晶片再調漲約 5%。

對於市場傳言，聯發科不予回應，市場看好，由於現今 4G 晶片供需仍有不小缺口、屬賣方市場，加上反映成本，聯發科勢必跟進將同步調整，但此次漲幅優於外界預期，顯見需求仍相當強勁，有助聯發科本季與後續獲利。

事實上，明年除了上半年中國手機品牌廠磨刀霍霍推新機，積極備貨助攻漲勢，東南亞市場也因今年疫情干擾影響市場買氣，需求將遞延至明年，各手機品牌廠無不積極備貨搶攻明年商機，帶動 4G 晶片上漲。

聯發科不僅在 4G 晶片報捷，5G 晶片也跟進上漲，11 月宣布的漲幅約 5%，不過主要反映成本端；但就 5G 而言，聯發科也將在年底推出首顆採用台積電 4 奈米的 5G 旗艦晶片，對比對手高通 (QCOM-US) 預計明年第二季推出，聯發科在供貨時程上仍具優勢，早於競爭對手近半年。

由於安卓陣營多選擇每年上半年推當年旗艦機款，聯發科的推出時程與客戶無縫接軌，有助客戶第一時間投料搶市，各手機品牌因此傾向與聯發科合作，有助 5G 晶片出貨成長。

聯發科預期，首顆 4 奈米的 5G 旗艦晶片年底就可見營收貢獻，明年第一季放量出貨，市場看好營運可望淡季不淡。

新唐 (4919-TW) 董事長蘇源茂也強調，儘管今年手機出貨量與去年持平，但明年整體市場將重返成長，加上高通近日財報、展望遠優於市場預期，手機產業正迎來復甦。