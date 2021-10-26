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〈聯發科法說〉三度上調全年展望 營收估年增52% 毛利率衝破46%

鉅亨網記者魏志豪 台北
聯發科執行長蔡力行。(鉅亨網資料照)
聯發科執行長蔡力行。(鉅亨網資料照)
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聯發科5G手機晶片財測上調

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日召開法說會，受惠各項業務持續成長，執行長蔡力行表示，以第四季營收預估的中位數推算，全年營收將達 4907 億元，上調全年營收年增幅估達 52%，優於先前預估的 45%，也是第三度上調，看好在產品組合持續優化下，毛利率將衝破 46%。

聯發科指出，以美元台幣匯率 1 比 28 計算，第四季營收約 1206-1311 億元，季減 0-8%，年增 25-36%，毛利率 46-49%，較上季預估的區間 44.5-47.5% 明顯上調，含員工分紅的營業費用率則約 23-27%。

蔡力行表示，第四季營收預估的中位數為 1259 億元，以此推算，聯發科今年營收將較去年成長 52%，優於原先預估的年增 45%，毛利率也估衝上 46.4%，同樣優於原預估 46%，主要受惠公司在高階產品市占率的擴張。

蔡力行強調，2018 年以來，聯發科因不斷投資新技術，產品具有高競爭力且分散，帶動營運節節攀升，展現公司在全球激烈競爭中，保有高度競爭力，可望更彈性面對區域性波動。

蔡力行補充，聯發科在全球各區域的市占率也持續提升，現今已是全球最大的智慧型手機晶片供應商，今年不僅在新興市場如印度等擁有領先市占率，在北美的安卓智慧型手機市占率也突破 35%。

蔡力行認為，聯發科將持續透過技術投資，強化全球競爭力，預計 2022 年仍是營收穩健成長、獲利健康的一年。

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